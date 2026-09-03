Убытки книжной отрасли от атак БПЛА достигли 6 млрд рублей

Книжная отрасль потеряла 6 млрд руб. из-за ударов по складам Wildberries и Ozon, рассказал на отраслевой конференции «Книжный рынок России-2026», проходящей в рамках Московской международной книжной ярмарки 3 сентября, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. «На подведении итогов этого полугодия сказалась беспрецедентная потеря книжной индустрией огромного количества средств в связи с сожженными 15 млн книг на складах маркетплейсов»,— уточнил он. Позже гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев добавил, что не исключает, что количество потерянных экземпляров вырастет до 20 млн.

Сейчас отрасль прорабатывает возможность введения льготного НДС в размере 5% на один год, заверил Владимир Григорьев. В «Эксмо» предлагают другой вариант — понижение НДС на печатную книжную продукцию, введение запрета на восстановление НДС по уничтоженным товарам, а также разрешение полностью учитывать стоимость последних в расходах. Издательство также предлагает ввести льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Кроме того, господин Капьев опасается, что предложенный Владимиром Григорьевым вариант распространится только на ограниченное число крупных издательств. Сейчас продажи печатных книг облагаются НДС в размере 10%.

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