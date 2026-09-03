Трамп хочет потребовать от ЕС вернуть потраченные США на помощь Украине деньги
США потребуют от Евросоюза вернуть «сотни миллиардов долларов», потраченных администрацией бывшего президента Джо Байдена на военную помощь Украине. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Сотни миллиардов долларов были безвозмездно переданы Украине и НАТО — за это должна была заплатить Европа, если бы ее только попросили. Но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторым опозданием!», — написал господин Трамп. Он добавил, что администрация господина Байдена бесплатно передала Украине гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в конфликте с Ираном.
По данным Кильского института мировой экономики, общий объем помощи Украине от США с начала российско-украинского конфликта по апрель 2025 года превысил €114,632 млрд. В апреле этого года Пентагон подтвердил, что выделит $400 млн помощи Украине в 2026 году. Однако в июле администрация США отказалась передавать утвержденную Конгрессом дополнительную военную помощь.