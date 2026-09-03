Григоренко: российский ИИ начнут применять в обороне, образовании и на выборах

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил на ВЭФ-2026, что правительство обсуждает использование российского ИИ в сферах безопасности, выборах, госуправлении и образовании. «Есть отрасли, где по умолчанию нужно отдавать приоритет отечественному: безопасность, выборы, госуправление, образование и так далее. Мы сейчас обсуждаем использование российского ИИ в этих отраслях, в том числе и на площадке правительства, чтобы выходить с этими предложениями»,— заявил господин Григоренко.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы, подтвердил, что сейчас обсуждается использование суверенных и национальных моделей в госуслугах и образовании. При этом, по его словам, в образовании речь идет только о школьном и дошкольном. Меру планируется реализовать через механизм закупок, говорит он.

В рамках закона до 2032 года сохраняется возможность использовать иностранный ИИ даже в «приоритетных» отраслях, объясняет собеседник “Ъ”. Однако, если организация применяет иностранные решения, она не сможет претендовать на господдержку при внедрении ИИ, добавляет он.

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