Григоренко: российский ИИ начнут применять в обороне, образовании и на выборах
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил на ВЭФ-2026, что правительство обсуждает использование российского ИИ в сферах безопасности, выборах, госуправлении и образовании. «Есть отрасли, где по умолчанию нужно отдавать приоритет отечественному: безопасность, выборы, госуправление, образование и так далее. Мы сейчас обсуждаем использование российского ИИ в этих отраслях, в том числе и на площадке правительства, чтобы выходить с этими предложениями»,— заявил господин Григоренко.
Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы, подтвердил, что сейчас обсуждается использование суверенных и национальных моделей в госуслугах и образовании. При этом, по его словам, в образовании речь идет только о школьном и дошкольном. Меру планируется реализовать через механизм закупок, говорит он.
В рамках закона до 2032 года сохраняется возможность использовать иностранный ИИ даже в «приоритетных» отраслях, объясняет собеседник “Ъ”. Однако, если организация применяет иностранные решения, она не сможет претендовать на господдержку при внедрении ИИ, добавляет он.
Подробнее — в материале «Искусственным путем».
Предлагаемый приоритет российского ИИ должен работать через два фильтра: правила закупок и доступ к господдержке. Правительство сможет определить случаи, когда разрешены только суверенные или национальные модели, а такие модели станут единственными претендентами на предусмотренную подзаконными актами поддержку; общего запрета на иностранные нейросети при этом не предполагается.
Для организаций решающим станет не только страна поставщика, но и статус самой технологии. Суверенная модель должна быть полностью разработана российским юрлицом и работать на российской инфраструктуре, тогда как национальная может включать компоненты с открытым исходным кодом; статус доверенной модели предполагается связывать с включением в специальный реестр. Поэтому иностранное решение можно будет применять там, где оно не исключено специальными правилами, но при выборе такой технологии организация рискует потерять доступ к мерам поддержки внедрения ИИ.
Конструкция оставляет пространство для систем на базе открытых моделей, если российская компания разворачивает их в российском или закрытом контуре и контролирует данные, безопасность и поведение системы. Ограничение предложения только отечественными решениями, напротив, может ослабить стимулы к качеству, а разработка полностью самостоятельных моделей потребует очень крупных затрат без гарантии сопоставимого результата.