«Газпромбанк-инвест» продал торговый центр «Город Косино»

Структура Газпромбанка ООО «Газпромбанк-инвест» 2 сентября 2026 года вышла из капитала ООО «Строй инвест», обнаружил “Ъ” в СПАРК. В этой базе данных указано, что на балансе компании находится торговый центр «Город Косино» на востоке города. Новым владельцем компании стало ООО «Афкап» Агиля Мохнатова, сына основателя азербайджанской AF Holding Азая Мохнатова. В Газпромбанке и AF Holding не ответили на запрос “Ъ”.

«Город Косино» общей площадью 130 тыс. кв. м был открыт в конце 2021 года. Девелопером объекта выступала группа ТЭН, которая годом ранее привлекла в этот проект в качестве партнера «Газпромбанк-инвест». В 2023 году последняя получила 100-процентный контроль над ООО «Строй инвест». В компании поясняли тогда, что переход долей произошел в рамках одного из этапов рефинансирования кредита.

Подробнее об этом — в материале «Инвестор прикупил торговли».