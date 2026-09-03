Пользователи в Петербурге пожаловались на сбои мобильного и кабельного интернета

В Санкт-Петербурге вечером 3 сентября наблюдались сбои в работе мобильного и кабельного интернета. За последние сутки пользователи оставили более 1,7 тыс. жалоб, следует из данных сервиса Downdetector.

Пик обращений пришелся на период с 17:50 до 18:40. Пользователи сообщали о проблемах как с мобильным, так и с кабельным интернетом.

Наибольшее количество жалоб пришлось на работу банка «Санкт-Петербург» — 47%. Еще 11% обращений связаны с работой ChatGPT, 2% — Claude и 2% — оператора «Билайн».