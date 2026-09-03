Часть электричек Московского направления перенесут из Рыбацкого в Обухово

На Московском направлении вновь изменят график движения пригородных поездов. С 7 сентября часть электричек, ранее переведенных на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал, будет отправляться со станции Обухово. Новый график будет действовать до 1 октября, сообщили 3 сентября в пресс-службе АО «СЗППК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Московском направлении Петербурга вновь изменят график электричек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На Московском направлении Петербурга вновь изменят график электричек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Изменения вводятся по технической причине.

На участке Рыбацкое — Славянка отменят 16 электричек. Вместо них поезда назначат на участок Славянка — Обухово.

Еще 10 электричек отменят на участке Рыбацкое — Ладожский вокзал. Их перенесут на маршрут Обухово — Ладожский вокзал.

Матвей Николаев