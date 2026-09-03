«Национальная Медиа Группа» выкупила контрольную долю в «Комсомольской правде»

Новым владельцем издательского дома «Комсомольская правда» стала «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Об этом компания сообщила утром 3 сентября. Владеть издательством НМГ будет через свою медиагруппу — МИЦ «Известия». При этом участники рынка напоминают, что де-факто «Комсомольская правда» принадлежит НМГ еще с 2016 года, а сейчас компанию просто перевели в прямое владение.

«Сделка усиливает позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента и делает информационный холдинг МИЦ "Известия" недосягаемым лидером как по аудиторным показателям, так и с точки зрения диверсификации активов»,— заявили в пресс-службе НМГ.

Подробности — в материале «Вся правда в сделке».