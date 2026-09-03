Вся правда в сделке

Новым владельцем издательского дома «Комсомольская правда» стала «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Об этом компания сообщила утром 3 сентября. Владеть издательством НМГ будет через свою медиагруппу — МИЦ «Известия». При этом участники рынка напоминают, что де-факто «Комсомольская правда» принадлежит НМГ еще с 2016 года, а сейчас компанию просто перевели из аффилированности в прямое владение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

НМГ стала владельцем контрольной доли в издательском доме «Комсомольская правда». Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте холдинга. Уточняется, что владельцем ИД стал мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия».

«Сделка усиливает позиции НМГ на рынке информационного и развлекательного контента и делает информационный холдинг МИЦ "Известия" недосягаемым лидером как по аудиторным показателям, так и с точки зрения диверсификации активов»,— заявила пресс-служба НМГ.

По данным Mediascope, в декабре 2025 года — апреле 2026-го «Известия» заняла третье место в рейтинге ежедневных газет. Усредненное число читателей одного номера издания (AIR) за период по РФ составило 642,7 тыс. человек. «Комсомольская правда» заняла пятое место, хотя ее показатель AIR значительно выше — 2,9 млн.

«Национальная Медиа Группа» была создана в 2008 году на базе медиаактивов банка «Россия», Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы СОГАЗ. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО НМГ в 2020 году заработало 40,986 млрд руб. выручки, чистая прибыль компании составила более 9 млн руб. Более поздние данные не раскрываются. Среди совладельцев АО НМГ на 2017 год указано ПАО «Сургутнефтегаз» (23,97%). В активы НМГ входят телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kids, МИЦ «Известия», газеты «Спорт-Экспресс» и «Деловой Петербург», «НМГ Кинопрокат», производственные, технологические и рекламные компании, а также пакет акций «Первого канала».

Выручка ООО «МИЦ "Известия"» за 2020 год составила более 3 млрд руб., чистая прибыль — 27,4 млн руб. Выручка АО «ИД "Комсомольская правда"» в 2025 году составила 4,446 млрд руб., чистая прибыль — 79,492 млн. Издательский дом владеет ежедневными и еженедельными выпусками «Комсомольской правды», журналом «Телепрограмма», радио «Комсомольская правда» и группой сайтов «КП-Digital» — KP.RU, radiokp.ru и teleprogramma.org.

Акционеры АО «ИД "Комсомольская правда"» не раскрываются с 2002 года, однако в 2016 году председатель совета директоров инвестиционной группы «РВМ Капитал» Сергей Орлов подтвердил изданию Adindex, что косвенным владельцем контрольного пакета АО «ИД "Комсомольская правда"» было ООО «ЛДВ Пресс».

Александр Жаров, гендиректор «Газпром-медиа холдинга», в интервью “Ъ” 23 марта: «Ситуация на рынке производства контента сегодня объективно непростая».

Ранее “Ъ” писал, что в сентябре 2006 года группа компаний ЕСН приобрела у холдинга «Проф-медиа» компанию «ЛДВ-пресс», владеющую 61% акций ИД «Комсомольская правда», ориентировочно за $100 млн. Более 25% акций тогда принадлежали норвежской компании A-pressen, остальные — физлицам (см. “Ъ” от 3 июля 2007 года).

По данным “Ъ”, в 2007 году председателем совета директоров ИД «Комсомольская правда» был назначен владелец «Балтийской медиагруппы» Олег Руднов. После смерти Олега Руднова в 2015 году его доля перешла к его сыну Сергею Руднову, и с 2016 года «издание де-факто вошло в одну группу юрлиц с НМГ», писал Adindex в 2016 году.

Формально именно Сергей Руднов много лет выступал контролирующем бенефициаром (через «ЛДВ Пресс») издательского дома, но по факту ИД «Комсомольская правда» «уже была в юридическом контуре НМГ», соглашается собеседник “Ъ” на медиарынке. Прошедшая сделка, по сути, лишь переводит КП «из статуса аффилированного в официальный актив НМГ», объясняет он.

Эту сделку можно рассматривать в череде действий НМГ по упорядочиванию управления своими активами, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев.

В 2024 году в группе был создан бизнес-кластер документального кино, потом в 2025 году все эфирные телеканалы были объединены в единый бизнес-кластер, напоминает он. Корпоративные процедуры в отношении цифровых и информационных ресурсов будут происходить в той же логике, предполагает господин Танаев.

Юлия Юрасова, Варвара Полонская