Россия планирует создать в Мьянме центр гуманитарного реагирования

Россия планирует открыть в Мьянме совместный центр гуманитарного реагирования на стихийные бедствия. МЧС России ожидает от мьянманских коллег проект создания учреждения. Об этом заявил глава российского ведомства Александр Куренков на встрече с главой МЧС Мьянмы Соу Вином в Казани.

«Приветствуем заинтересованность Мьянмы в создании на ее территории совместного центра гуманитарного реагирования с использованием российских технологий», — заявил господин Куренков. Он ответил, что Россия готова направить в Мьянму специалистов для консультаций, а также принять экспертов мьянманского МЧС для обсуждения сотрудничества.

Александр Куренков подтвердил готовность МЧС России оказывать всестороннюю помощь Мьянме, в том числе с ликвидацией последствий природных катаклизмов. Стороны отметили роль двусторонних визитов делегаций в укреплении диалога.

28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате стихийного бедствия погибли более 3,7 тыс. человек и около 5 тыс. пострадали. МЧС России направило в страну крупнейшую международную группировку в составе 260 спасателей и медиков. Кроме того, Россия доставила в страну более 150 т гуманитарных грузов.