Фигурист Лазарев стал вторым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при

Фигурист Лев Лазарев идет на втором месте после исполнения короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в Бангкоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: International Skating Union / Getty Images Фото: International Skating Union / Getty Images

Россиянин набрал 86,47 балла. Он исполнил тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп. По итогам короткой программы лидирует новозеландский спортсмен Янхао Ли (86,65). Третье место занимает Хиро Кевтатхип из Таиланда (81,55). С произвольными программами юноши выступят 5 сентября.

Льву Лазареву 16 лет. Он является двукратным чемпионом России среди юниоров. В августе он стал победителем этапа Гран-при ISU в китайском Сиане.

Турнир в Бангкоке завершится 5 сентября. Из россиян в нем также принимают участие одиночница София Дзепка и танцевальный дуэт Мария Фефелова/Артем Валов.

Арнольд Кабанов