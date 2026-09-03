В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 3 сентября открыли для движения последний участок Южно-Лыткаринской автодороги, введя в строй всю трассу протяженностью 44,5 км. Новую дорогу, соединяющую Бутово и город Железнодорожный, подмосковные власти начали проектировать шесть лет назад. Цель проекта — сократить перепробеги транспорта и добавить новые транспортные связи в регионе.

В 2020 году правительство Московской области заключило концессионное соглашение с ООО «Лыткаринская платная дорога», учредителем которого является компания «Русдор-Финанс». Стройка началась в августе 2022 года: на этот момент капитальные затраты на проект оценивались в 156,8 млрд руб., из которых 105 млрд руб. финансировал за счет кредитов Газпромбанк. Сначала трасса называлась «Солнцево—Бутово—Видное—Лыткарино—Томилино—Красково», затем ей присвоили имя «Южно-Лыткаринская автодорога» (ЮЛА).

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