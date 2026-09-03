МКАД разгружают дублером

В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА). Возведенная за четыре года 45-километровая трасса представляет собой юго-восточной дублер МКАД, проходящий на расстоянии 5–10 км от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. После того как ЮЛА соединится с московской дорогой Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе и будущей Восточной хордой, вокруг столицы образуется новая полукольцевая трасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) на открытии ЮЛА

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба Губернатора Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева) на открытии ЮЛА

Фото: Александра Степанова / Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 3 сентября открыли для движения последний участок Южно-Лыткаринской автодороги, введя в строй всю трассу протяженностью 44,5 км. Новую дорогу, соединяющую Бутово и город Железнодорожный, подмосковные власти начали проектировать шесть лет назад. Цель проекта — сократить перепробеги транспорта и добавить новые транспортные связи в регионе.

В 2020 году правительство Московской области заключило концессионное соглашение с ООО «Лыткаринская платная дорога», учредителем которого является компания «Русдор-Финанс». Стройка началась в августе 2022 года: на этот момент капитальные затраты на проект оценивались в 156,8 млрд руб., из которых 105 млрд руб. финансировал за счет кредитов Газпромбанк. Сначала трасса называлась «Солнцево—Бутово—Видное—Лыткарино—Томилино—Красково», затем ей присвоили имя «Южно-Лыткаринская автодорога» (ЮЛА).

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В течение следующих четырех лет подмосковные власти по мере завершения строительства открывали отдельные участки. В концессионное соглашение несколько раз вносились изменения, последнее — в декабре 2025 года. Всего трасса поделена на семь участков, вчера открыт последний протяженностью 7,2 км. Итоговый бюджет проекта составил около 170 млрд руб., сообщили “Ъ” в Газпромбанке, из которых 82,4 млрд руб.— это финансирование, обеспеченное банком.

«Теперь от М2 до М12 можно проехать без светофоров,— заявил Андрей Воробьев на открытии дороги.— ЮЛА соединяет семь федеральных трасс, становится дублером МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность для более 3,5 млн жителей». Трасса является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. «Юго-восточные участки кольцевой уже много лет перегружены, и теперь у водителей появится отличная альтернатива»,— сказал он.

Сейчас проезд по дороге бесплатный; в конце года ее переведут в платный режим, но когда точно — неизвестно: подмосковные власти эту тему никак не комментировали. По данным “Ъ”, речь идет о конце года.

Некоторые съезды с ЮЛА еще не достроены и не функционируют; в некоторых местах не хватает шумозащитных экранов. Окончательные тарифы за проезд, судя по всему, еще не определены, но в концессионном соглашении говорится о цене 10 руб. за километр для легковых автомобилей и 20–30 руб. за километр для грузовиков и автобусов.

С переходом ЮЛА в платный режим в столичном регионе будет восемь платных дорог — с учетом московских трасс (проспекта Багратиона и Московского скоростного диаметра) и объектов «Автодора» (М1, М4, М11, М12, ЦКАД). Мэрия Москвы, напомним, строит еще три новые платные дороги в черте города, в том числе от метро «Войковская» до «Москва-Сити». Существуют также проекты перспективных платных дублеров Щелковского, Егорьевского шоссе и Восточной хорды. Последняя дорога, если она будет построена, соединится с ЮЛА. Вместе с московской трассой Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе все три дороги образуют единое полукольцо вокруг Москвы, которое разгрузит движение на МКАД, ЦКАД, малой и большой «бетонках».

Иван Буранов