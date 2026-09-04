Открытие органного сезона, благотворительный спектакль «Гостиница "Астория"» и ЦСКА в гостях у ФК «Зенит»
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 4 по 13 сентября
Мюзикл и джаз, открытие театральных и музыкальных сезонов, спектакли, концерты и маршруты, посвященные блокаде Ленинграда: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
Группа Therr Maitz
Фото: ROOF FEST
4 сентября на ROOF FEST состоится концерт Therr Maitz — одного из самых заметных российских музыкальных проектов последних лет. За время существования группа стала законодателем моды в современной поп-музыке, соединив поп-рок, диско и фанк и сформировав собственное узнаваемое звучание. Коллектив выступает на крупнейших фестивалях в России и за рубежом, включая Sziget, и остается важной частью российского музыкального экспорта. Лидер группы Антон Беляев — композитор и продюсер, участник и наставник проекта «Голос», а также автор и ведущий музыкального шоу LAB, где вместе с приглашенными артистами переосмысляет известные треки и обсуждает современную музыку. При этом Therr Maitz сохраняют независимость и продолжают экспериментировать со звучанием и формой.
Благотворительный турнир по падел-теннису Больше чем игра в клубе WIN WIN
Фото: клуб WIN WIN
4 сентября в Санкт-Петербурге на площадке клуба WIN WIN состоится благотворительный турнир по падел-теннису «Больше чем игра». Участники смогут сыграть в одном из трех турниров для разных уровней подготовки, а вместо стартового взноса сделать пожертвование в фонд «Подари жизнь». Все собранные средства будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В программе мероприятия также музыка, фуршет, подарки и общение.
Андрей Носков в мюзикле «12 стульев»
Фото: Елизавета Никонова
В этот же день, 4 сентября, в Петербурге откроется новый Театр мюзикла и комедии на улице Типанова в Московском районе. Свой первый сезон он начнет музыкальной постановкой «12 стульев». Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли обаятельного и привлекательного великого комбинатора — заслуженный деятель искусств Санкт-Петербурга Андрей Носков. Спектакль с оригинальной музыкой, яркими танцевальными номерами и песнями на стихи современного поэта был создан специально для новой театральной площадки. В честь открытия Театра мюзикла и комедии премьерные показы «12 стульев» продлятся три дня: 4, 5 и 6 сентября.
Показы спектакля «Дом который покинул Лев» в Центральном парке культуры и отдыха
Фото: пресс-служба проекта «Города. Музеи. Сцены»
Также 4, 5 и 6 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова состоятся показы спектакля «Дом, который покинул Лев» в рамках гастрольной программы музейно-театральных проектов «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Этот спектакль-променад впервые прошел в Ясной Поляне, став кульминацией фестиваля «Толстой», а благодаря гастрольной программе приобрел вторую жизнь. Спектакль-шествие, посвященный знаменитому уходу классика из собственного поместья,— редкий пример сочетания технологий и методов. Сюжет выстроен по аналогии со стихотворением «Дом, который построил Джек»: пространство памяти постоянно расширяется, включая в себя вещи, интерьеры, звуки, мелодии, лица, места, предметы — все, с чем предстоит попрощаться.
Лев Толстой отправляется в одинокое путешествие, чтобы постепенно освободиться от всего, что любил, ненавидел и в то же время воспевал. Но все, что он оставил, не отпускает его: связанное с ним невидимыми нитями, оно превращается в огромную процессию из людей, персонажей и предметов.
5 сентября ФК «Зенит» сразится с московским ЦСКА в одном из самых ожидаемых противостояний сезона. В этот день на «Газпром Арене» состоится премьера грандиозного предматчевого шоу, вдохновленного главными символами Петербурга, концерт легендарной группы «Рондо», а также развлекательные площадки, мастер-классы, аквагрим и многое другое.
Открытие юбилейного органного сезона в Концертном зале на Английской набережной
Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
5 сентября Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина открывает органный сезон. Честь открыть юбилейный сезон предоставлена Даниэлю Сальвадору — испанскому музыканту, титулярному органисту Папской базилики Св. Михаила в Мадриде. В России его имя также известно: органист не раз выступал в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах страны. В программе «Золотой век Испании» — органная музыка XVII–XVIII столетий, редко звучащая за пределами Пиренейского полуострова. Она родилась на стыке культур, вобрав в себя лучшее из разных традиций, что придало испанскому органному искусству особый, ни на что не похожий характер.
Легендарный мюзикл «Ромео и Джульетта» на сцене Театра музыкальной комедии
Фото: Театр музыкальной комедии
5 и 6 сентября Театр музыкальной комедии представляет легендарный мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта». Почти двадцать пять лет с парижской премьеры этот спектакль — в афишах лучших театров мира. И, наконец, его персонажи вышли на сцену Театра музыкальной комедии — впервые в Санкт-Петербурге!
На сцене Театра музыкальной комедии представлена венгерская интерпретация мюзикла в сценической версии и постановке знаменитого режиссера Керо. В отличие от всех предшествующих постановок, в этой накал страстей достигает поистине трагического масштаба, поскольку конфликт между двумя влиятельными семьями Вероны выходит за границы легендарной истории. Режиссер выстраивает повествование так, чтобы каждый в зале задался вопросом: оправдана ли цена взаимной ненависти столь кровавыми жертвами?
Фестиваль «Пушкин Фест» в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова
Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина»
6 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова (Елагин остров) в третий раз пройдет фестиваль «Пушкин Фест». Одной из самых необычных площадок станет «Вернисаж Пушкина» — иммерсивная выставка под открытым небом, где классическая живопись и литература выходят за пределы привычных музейных рамок. Вместо статичных полотен гостей встретят актеры, помещенные в гигантские картинные рамы. Германн из «Пиковой дамы», Скупой рыцарь, Петр Великий из «Медного всадника», Царевна-Лебедь, царевич Гвидон, Шамаханская царица и другие герои произведений Александра Сергеевича оживут на глазах у зрителей.
Для семейной аудитории откроется интерактивное пространство «Тридевятое царство», вдохновленное пушкинскими сказками. Здесь оживут знакомые с детства сюжеты: Кот Ученый, Черномор и русалки будут охотно играть с гостями, фотографироваться и загадывать загадки. На территории площадки развернутся творческие мастерские по созданию элементов исторических костюмов, народные игры и сказочные хороводы, а на уличной сцене пройдут представления, объединяющие традиции русского фольклора и современности.
Любителей музыкального театра ждет площадка «Евгений Онегин. Сцены из оперы», где бессмертное произведение Чайковского прозвучит в естественных декорациях Елагина острова. В исполнении солистов Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина зрители услышат самые проникновенные страницы оперы. Камерное сопровождение рояля, исторические костюмы и отсутствие привычной театральной дистанции позволят каждому почувствовать себя гостем усадьбы Лариных и по-новому пережить историю Татьяны, Онегина и Ленского.
Продолжить путешествие в атмосферу XIX века гости смогут на площадке «Литературная дуэль», стилизованной под петербургский светский салон пушкинской эпохи. Среди старинной мебели, книг, свечей и мелодий русских романсов артисты предложат посетителям принять участие в литературных состязаниях, чтении стихов и творческих импровизациях, возвращая атмосферу знаменитых литературных вечеров золотого века русской культуры.
Кульминацией фестиваля станет масштабный театрализованный Гала-концерт «Музыкальное наследие Пушкина». Вместо традиционных ведущих героями вечера станут Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Александр Блок, Анна Ахматова и Сергей Есенин. В исполнении драматических артистов они вступят в разговор о литературе, музыке и времени, а их диалог продолжит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.
Открытие концертного сезона Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра
Фото: Даниил Рабовский
В этот же день, 6 сентября, открывает концертный сезон Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (СПб ГАСО). Сезон пройдет под знаком грядущего юбилея: в 2027 году выдающемуся коллективу исполнится 60 лет. Творческая манера оркестра соединяет классику и современность в узнаваемом, по-петербургски элегантном исполнительском стиле. Его безграничный репертуар, охватывающий музыку от эпохи барокко до новейших опусов, продолжает активно пополняться уникальными, редко исполняемыми сочинениями. В ближайшие месяцы СПб ГАСО представит петербургской публике множество ярких программ, а в день открытия сезона прозвучит блистательная программа из шедевров русской музыки под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, маэстро Александра Титова.
В первом отделении — легендарный Фортепианный концерт № 1 Петра Ильича Чайковского, который сыграет лауреат Международного конкурса имени Чайковского, известный петербургский пианист Илья Папоян. После антракта будет исполнена знаменитая «Шехеразада» Римского-Корсакова. В этой роскошной, красочной, кинематографически яркой музыке оживут волшебные сказки Востока и пленительные образы сюжетов «1001 ночи».
Конференция «Новое о блокаде» в лектории Севкабель Порта
Фото: лекторий «Севкабель Порт»
6 сентября в лектории «Севкабель Порта» пройдет конференция «Новое о блокаде». Ведущие специалисты в области изучения блокады расскажут о том, как формируется знание о блокаде, какие проводятся работы по сохранению памяти о катастрофе, и какие новые аспекты изучения опыта блокады они обнаружили. В рамках события запланированы следующие мероприятия: круглый стол «Новые темы и темные пятна при изучении блокады», который проведут Лев Лурье, Никита Ломагин, Анастасия Павловская и Андрей Рябков; лекция Никиты Ломагина «Ключевые решения немецкого командования на Ленинградском фронте»; лекция Анастасии Павловской «Дневники безразличны ко времени»; лекция Андрея Рябкова «Промышленность блокадного Ленинграда».
Выставка «Эрте. Гений ар-деко» в Музее дизайна «Основа»
Фото: музей дизайна «Основа»
Музей дизайна «Основа» приглашает на выставку «Эрте. Гений ар-деко». Эрте является творческим псевдонимом Романа Тыртова, великого мастера, определившего эстетику целого поколения. Русский аристократ, рожденный в столице Российской империи, покорил Европу и Америку, став легендой мира моды и графики. Его утонченные иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством.
Экспозиция, расположенная в здании фабрики и доходного дома А. И. Ниссена на набережной Фонтанки, продлится до 30 сентября, а с 7 по 13 сентября у зрителей будет возможность увидеть дополнительную работу, которую на эти дни предоставит частный коллекционер.
Афиша на здании Театра имени Пушкина, ныне Александринский театр
Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра
Петербургская филармония разработала уникальный «Блокадный музыкальный маршрут». Экскурсия, приуроченная к 85-летию начала блокады Ленинграда и посвященная его культурной жизни в годы Великой Отечественной войны, состоится 8 сентября и объединит главные музыкальные точки на карте блокадного города.
Маршрут пройдет по небольшому участку центра города: в орбиту повествования войдут и легендарный Дом радио, и Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, и другие памятные точки, сосредоточенные на территории исторического центра между Михайловской, Итальянской, Малой Садовой улицами и площадью Островского. Экскурсия включит посещение Большого зала Филармонии, Музея Театра музыкальной комедии, Актерского и Зрительского фойе Александринского театра, дав таким образом участникам возможность ощутить «эффект присутствия». Проведет ее специалист по историческому краеведению, сотрудник Петербургской филармонии, кандидат искусствоведения Ольга Гаврилина. Автор идеи и концепции экскурсии — заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям, доктор исторических наук Юлия Кантор.
Выступление заслуженной артистки России Нины Шацкой
Фото: Нина Шацкая
8 сентября на сцене концертного зала «Колизей» выступит заслуженная артистка России Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко. В программе — проникновенные мелодии Раймонда Паулса, песни на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, легендарные шлягеры из репертуара Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева, а также авторские премьеры, которые откроют новые грани творчества артистки.
Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Фото: Алексей Молчановский
В этот же вечер, 8 сентября, в 85-ю годовщину начала блокады, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоится петербургская премьера Валерия Воронова «Реквием незабытых». Дирижером выступит Юрий Башмет — всемирно известный музыкант, по заказу которого и был создан «Реквием»: его мировая премьера состоялась в 2025 году в Москве. Он посвящен всем тем, кто ушел, не оставив имени, но чья жизнь и принесенная жертва не предаются забвению, а продолжают звучать в сердцах людей. Это не только музыкальное поминовение, но и размышление о памяти как силе, способной преодолеть забвение, о цене, которая была заплачена за мир, о ценности каждой человеческой жизни. «Реквием Незабытых» не является религиозным реквиемом в традиционном литургическом смысле, это сочинение — музыкальное размышление о человеческой утрате, о родине, о жертве и надежде.
Филармония, в зале которой все военные годы — за исключением месяцев первой, самой страшной блокадной зимы — звучала музыка, чтит память о трагических страницах великой истории Ленинграда — Петербурга. Концерт в День памяти жертв блокады — единственный, который Филармония проводит до официального открытия концертного сезона.
8 и 9 сентября в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет премьера спектакля «Гостиница "Астория"» по одноименной пьесе драматурга Александра Штейна, основанной на реальных событиях. Действие начинается 8 сентября 1941 года, в день, когда фашистское кольцо вокруг Ленинграда фактически замкнулось, и спектакль посвящен героическим ленинградцам, которые не отдали врагу свой родной город.
На сцене играют не профессиональные актеры, а жители Санкт-Петербурга: депутаты Госдумы и городского парламента, чиновники и бизнесмены. Все собранные средства пойдут на благотворительные цели. За два предыдущих проекта уже собрано 5 млн рублей, средства были направлены храму Святой равноапостольной Нины, фонду медицинский решений «Не напрасно» и студии «ДА» (анимационные и арт-терапевтические мастерские для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья).
Психофизиолог Александр Каплан
Фото: лекторий «Прямая речь»
9 сентября в «Гранд Отеле Мойка 22» состоится новая лекция психофизиолога, доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией в нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Каплана, которая поможет погрузиться в удивительную работу нашего мозга и исследовать возможности и опасности симуляции реальности. Можно ли проверить реальность мира, который мы видим и чувствуем? Зачем мозг создает картины окружающего мира и какие нейрофизиологические механизмы лежат в основе восприятия реальности? Как искусственный интеллект формирует ментальные модели и к чему это может привести? Какие мозговые механизмы помогут нам сопротивляться иллюзиям? Александр Каплан может ответить на все эти вопросы.
Концерт «Джазовый свинг и импровизация» в Концертном зале на Английской набережной
Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
10 сентября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина пройдет «Джазовый свинг и импровизация»: квартет Алексея Черемизова и солистка Анна Мошак впервые выступят на второй сцене Музыкального театра. В программе — узнаваемые мелодии, которые зазвучат через свежие аранжировки, свободную ритмику и живую импровизацию. Игра станет живым обменом между музыкантами, в духе джазовой традиции, где каждый голос вплетается в общее полотно, создавая непрерывный диалог, который держится на чутком взаимодействии.
Группа «лампабикт»
Фото: ROOF FEST
11 сентября на ROOF FEST состоится концерт российской музыкальной группы «лампабикт», основанной Артемом Якимовым. Коллектив работает на стыке инди-фолка, инди-рока и этники, создавая собственное узнаваемое звучание, в основе которого — гитара, скрипка, саксофон, аккордеон и ударные, складывающиеся в насыщенную и многослойную музыкальную фактуру. Музыка группы обращается к универсальным человеческим чувствам: внутреннему поиску, одиночеству, памяти и тоске по тому, что со временем было утрачено. Нестандартные аранжировки сочетаются с эмоциональной глубиной и тем самым размахом, который так близок слушателю.
Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей» в Конной Лахте
Фото: Конная Лахта
Грация в историческом декоре: с 11 по 13 сентября в конноспортивном комплексе «Конная Лахта» пройдут Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта» и грандиозный финал «Кубка белых ночей — 2026». Выездка — это не просто спорт, это искусство. Это танец, где грация и сила великолепного животного сливаются воедино под виртуозным управлением человека. На полях Конной Лахты сойдутся сильнейшие спортсмены страны, чтобы продемонстрировать вершину мастерства, отточенную годами тренировок и бесконечной преданности своему делу. Турнир «Кубок белых ночей» — уже сложившаяся традиция, которая на протяжении пяти лет подряд собирает элиту российского конного спорта. Ежегодно он становится площадкой для новых рекордов, ярких побед и незабываемых моментов, подтверждая свой статус одного из ключевых событий в отечественной выездке.
Спектакль «Фрида»
Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO
12 сентября на сцене «Колизей Арены» покажут спектакль «Фрида». На его постановку Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда. В нем задействованы лучшие исполнители фламенко в России: вокал, гитара, перкуссия.
В этот же день, 12 сентября, «Зенит» встречает московский «Локомотив» на «Газпром Арене». Главный матч тура — это энергия трибун и эмоции, которые не передает ни один экран. Перед матчем гостей ждет концерт настоящих романтиков петербургской сцены — группы «Марсель» — и грандиозное шоу прямо на поле. Кроме того, предусмотрена большая развлекательная программа: игровые площадки и творческие мастер-классы; рестораны и фуд-корты с кухнями разных стран и детским меню; аквагрим, студии причесок, яркие фотозоны и многое другое.
Семейный праздник «Яблочный полдень» в музее-заповеднике «Царское Село»
Фото: ГМЗ «Царское Село»
12 сентября в музее-заповеднике «Царское Село» пройдет традиционный семейный праздник «Яблочный полдень». В течение дня на территории исторического оранжерейного комплекса «Верхние теплицы» будут проходить авторские экскурсии. Впервые экскурсию по яблоневому саду проведет Бруно Кристиан-Анри Мармэ — французский заводчик яблоневых садов и эксперт по плодовым культурам, который более 15 лет внедряет новаторские идеи в сфере садоводства в России. Главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова проведет «овощной» стендап и расскажет о том, как выращивали овощи в царскосельской императорской резиденции и что из них готовили.
Маленьким гостям образовательный театр Екатерины Тихоновой покажет интерактивные спектакли «Сказка про Пыха» и «Как Комар и Муха борщ варили», а актеры студии Persona Viva проведут мастер-класс по русским народным танцам. Финальным аккордом станет джаз — концерт группы Original Jazz Experience.
Гости будут дегустировать сваренное прямо на празднике варенье, причем к традиционному яблочному в этот раз добавится варенье из яблок и моркови, а также из лука. Кроме того, в программе праздника — мастер-классы для детей и взрослых, чайная церемония.
Финал Кубка Губернатора по гольфу в гольф-клубе «Петергоф»
Фото: Гольф-клубе «Петергоф»
Финал одного из главных турниров сезона — «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по гольфу» — состоится 12 сентября. Впереди — яркий день на свежем воздухе в гольф-клубе «Петергоф». Для гольфистов и гостей турнира готовится много интересного: партнерские интеграции, специальные активности и насыщенная программа. А завершится день традиционно красиво — гала-ужином и торжественной церемонией награждения победителей.
Спектакль «Ромео и Джульетта»
Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета
В этот же день, 12 сентября, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии,— театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.
В концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 12 сентября пройдет концерт для всей семьи «Сказки английского органа». Старинный инструмент оживит музыку шекспировских времен, а ведущая Наталия Энтелис расскажет о жизни и творчестве английских композиторов — Перселла, Берда, Доуленда, Генделя и других знаменитых мэтров. Произведения, созданные четыре столетия назад, станут частью волшебного рассказа, который орган и ведущая поведают своими неповторимыми голосами. Вместе с ней на сцену выйдет приглашенная солистка Анастасия Самарина (меццо-сопрано), чей теплый голос добавит программе особую камерность и проникновенность.
А 13 сентября концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина представит «В вихре органных труб» — сольный органный концерт Вероники Лобаревой, обладателя премии «Органист года» (2025). Название говорит само за себя: это не церемонная прогулка по эпохам, а настоящий звуковой поток. Бах и Перселл задают стремительный пульс, грозовое «Лето» Вивальди обрушивает шквал, а «Пляска смерти» Сен-Санса закручивает в саркастическом танце. Во втором отделении время ускоряется — редкая «Саламанка» Ги Бове и картины древнего мира Эльмира Низамова приводят к ослепительной Токкате Дюруфле. От первого аккорда до финала музыка здесь не шествует — она несется.
13 сентября в Джаз-клубе Игоря Бутмана — Юлия Савельева с проектом «Голос Хикари», где Юлия объединяет музыкантов-единомышленников, влюбленных в многогранную японскую культуру. Для своей программы музыканты отобрали популярные песни известных японских исполнителей, среди которых Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko, Rimi Natsukawa, Misora Hibari, Teresa Teng, а также песни из кинофильмов Хаяо Миядзаки. Известные японские композиции интерпретируются в авторских джазовых аранжировках. Дополняют программу авторские композиции участников проекта в стиле джаз-фьюжен.