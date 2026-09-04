Открытие органного сезона, благотворительный спектакль «Гостиница "Астория"» и ЦСКА в гостях у ФК «Зенит»

Мюзикл и джаз, открытие театральных и музыкальных сезонов, спектакли, концерты и маршруты, посвященные блокаде Ленинграда: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Therr Maitz

Фото: ROOF FEST Группа Therr Maitz

Фото: ROOF FEST

4 сентября на ROOF FEST состоится концерт Therr Maitz — одного из самых заметных российских музыкальных проектов последних лет. За время существования группа стала законодателем моды в современной поп-музыке, соединив поп-рок, диско и фанк и сформировав собственное узнаваемое звучание. Коллектив выступает на крупнейших фестивалях в России и за рубежом, включая Sziget, и остается важной частью российского музыкального экспорта. Лидер группы Антон Беляев — композитор и продюсер, участник и наставник проекта «Голос», а также автор и ведущий музыкального шоу LAB, где вместе с приглашенными артистами переосмысляет известные треки и обсуждает современную музыку. При этом Therr Maitz сохраняют независимость и продолжают экспериментировать со звучанием и формой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный турнир по падел-теннису Больше чем игра в клубе WIN WIN

Фото: клуб WIN WIN Благотворительный турнир по падел-теннису Больше чем игра в клубе WIN WIN

Фото: клуб WIN WIN

4 сентября в Санкт-Петербурге на площадке клуба WIN WIN состоится благотворительный турнир по падел-теннису «Больше чем игра». Участники смогут сыграть в одном из трех турниров для разных уровней подготовки, а вместо стартового взноса сделать пожертвование в фонд «Подари жизнь». Все собранные средства будут направлены на помощь детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. В программе мероприятия также музыка, фуршет, подарки и общение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Носков в мюзикле «12 стульев»

Фото: Елизавета Никонова Андрей Носков в мюзикле «12 стульев»

Фото: Елизавета Никонова

В этот же день, 4 сентября, в Петербурге откроется новый Театр мюзикла и комедии на улице Типанова в Московском районе. Свой первый сезон он начнет музыкальной постановкой «12 стульев». Режиссер-постановщик и исполнитель главной роли обаятельного и привлекательного великого комбинатора — заслуженный деятель искусств Санкт-Петербурга Андрей Носков. Спектакль с оригинальной музыкой, яркими танцевальными номерами и песнями на стихи современного поэта был создан специально для новой театральной площадки. В честь открытия Театра мюзикла и комедии премьерные показы «12 стульев» продлятся три дня: 4, 5 и 6 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показы спектакля «Дом который покинул Лев» в Центральном парке культуры и отдыха

Фото: пресс-служба проекта «Города. Музеи. Сцены» Показы спектакля «Дом который покинул Лев» в Центральном парке культуры и отдыха

Фото: пресс-служба проекта «Города. Музеи. Сцены»

Также 4, 5 и 6 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова состоятся показы спектакля «Дом, который покинул Лев» в рамках гастрольной программы музейно-театральных проектов «Города. Музеи. Сцены» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Этот спектакль-променад впервые прошел в Ясной Поляне, став кульминацией фестиваля «Толстой», а благодаря гастрольной программе приобрел вторую жизнь. Спектакль-шествие, посвященный знаменитому уходу классика из собственного поместья,— редкий пример сочетания технологий и методов. Сюжет выстроен по аналогии со стихотворением «Дом, который построил Джек»: пространство памяти постоянно расширяется, включая в себя вещи, интерьеры, звуки, мелодии, лица, места, предметы — все, с чем предстоит попрощаться.

Лев Толстой отправляется в одинокое путешествие, чтобы постепенно освободиться от всего, что любил, ненавидел и в то же время воспевал. Но все, что он оставил, не отпускает его: связанное с ним невидимыми нитями, оно превращается в огромную процессию из людей, персонажей и предметов.

5 сентября ФК «Зенит» сразится с московским ЦСКА в одном из самых ожидаемых противостояний сезона. В этот день на «Газпром Арене» состоится премьера грандиозного предматчевого шоу, вдохновленного главными символами Петербурга, концерт легендарной группы «Рондо», а также развлекательные площадки, мастер-классы, аквагрим и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие юбилейного органного сезона в Концертном зале на Английской набережной

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Открытие юбилейного органного сезона в Концертном зале на Английской набережной

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

5 сентября Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина открывает органный сезон. Честь открыть юбилейный сезон предоставлена Даниэлю Сальвадору — испанскому музыканту, титулярному органисту Папской базилики Св. Михаила в Мадриде. В России его имя также известно: органист не раз выступал в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах страны. В программе «Золотой век Испании» — органная музыка XVII–XVIII столетий, редко звучащая за пределами Пиренейского полуострова. Она родилась на стыке культур, вобрав в себя лучшее из разных традиций, что придало испанскому органному искусству особый, ни на что не похожий характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Легендарный мюзикл «Ромео и Джульетта» на сцене Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Легендарный мюзикл «Ромео и Джульетта» на сцене Театра музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

5 и 6 сентября Театр музыкальной комедии представляет легендарный мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта». Почти двадцать пять лет с парижской премьеры этот спектакль — в афишах лучших театров мира. И, наконец, его персонажи вышли на сцену Театра музыкальной комедии — впервые в Санкт-Петербурге!

На сцене Театра музыкальной комедии представлена венгерская интерпретация мюзикла в сценической версии и постановке знаменитого режиссера Керо. В отличие от всех предшествующих постановок, в этой накал страстей достигает поистине трагического масштаба, поскольку конфликт между двумя влиятельными семьями Вероны выходит за границы легендарной истории. Режиссер выстраивает повествование так, чтобы каждый в зале задался вопросом: оправдана ли цена взаимной ненависти столь кровавыми жертвами?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Пушкин Фест» в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина» Фестиваль «Пушкин Фест» в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова

Фото: СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина»

6 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова (Елагин остров) в третий раз пройдет фестиваль «Пушкин Фест». Одной из самых необычных площадок станет «Вернисаж Пушкина» — иммерсивная выставка под открытым небом, где классическая живопись и литература выходят за пределы привычных музейных рамок. Вместо статичных полотен гостей встретят актеры, помещенные в гигантские картинные рамы. Германн из «Пиковой дамы», Скупой рыцарь, Петр Великий из «Медного всадника», Царевна-Лебедь, царевич Гвидон, Шамаханская царица и другие герои произведений Александра Сергеевича оживут на глазах у зрителей.

Для семейной аудитории откроется интерактивное пространство «Тридевятое царство», вдохновленное пушкинскими сказками. Здесь оживут знакомые с детства сюжеты: Кот Ученый, Черномор и русалки будут охотно играть с гостями, фотографироваться и загадывать загадки. На территории площадки развернутся творческие мастерские по созданию элементов исторических костюмов, народные игры и сказочные хороводы, а на уличной сцене пройдут представления, объединяющие традиции русского фольклора и современности.

Любителей музыкального театра ждет площадка «Евгений Онегин. Сцены из оперы», где бессмертное произведение Чайковского прозвучит в естественных декорациях Елагина острова. В исполнении солистов Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина зрители услышат самые проникновенные страницы оперы. Камерное сопровождение рояля, исторические костюмы и отсутствие привычной театральной дистанции позволят каждому почувствовать себя гостем усадьбы Лариных и по-новому пережить историю Татьяны, Онегина и Ленского.

Продолжить путешествие в атмосферу XIX века гости смогут на площадке «Литературная дуэль», стилизованной под петербургский светский салон пушкинской эпохи. Среди старинной мебели, книг, свечей и мелодий русских романсов артисты предложат посетителям принять участие в литературных состязаниях, чтении стихов и творческих импровизациях, возвращая атмосферу знаменитых литературных вечеров золотого века русской культуры.

Кульминацией фестиваля станет масштабный театрализованный Гала-концерт «Музыкальное наследие Пушкина». Вместо традиционных ведущих героями вечера станут Александр Пушкин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Александр Блок, Анна Ахматова и Сергей Есенин. В исполнении драматических артистов они вступят в разговор о литературе, музыке и времени, а их диалог продолжит симфонический оркестр Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие концертного сезона Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра

Фото: Даниил Рабовский Открытие концертного сезона Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра

Фото: Даниил Рабовский

В этот же день, 6 сентября, открывает концертный сезон Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (СПб ГАСО). Сезон пройдет под знаком грядущего юбилея: в 2027 году выдающемуся коллективу исполнится 60 лет. Творческая манера оркестра соединяет классику и современность в узнаваемом, по-петербургски элегантном исполнительском стиле. Его безграничный репертуар, охватывающий музыку от эпохи барокко до новейших опусов, продолжает активно пополняться уникальными, редко исполняемыми сочинениями. В ближайшие месяцы СПб ГАСО представит петербургской публике множество ярких программ, а в день открытия сезона прозвучит блистательная программа из шедевров русской музыки под управлением художественного руководителя и главного дирижера оркестра, маэстро Александра Титова.

В первом отделении — легендарный Фортепианный концерт № 1 Петра Ильича Чайковского, который сыграет лауреат Международного конкурса имени Чайковского, известный петербургский пианист Илья Папоян. После антракта будет исполнена знаменитая «Шехеразада» Римского-Корсакова. В этой роскошной, красочной, кинематографически яркой музыке оживут волшебные сказки Востока и пленительные образы сюжетов «1001 ночи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Новое о блокаде» в лектории Севкабель Порта

Фото: лекторий «Севкабель Порт» Конференция «Новое о блокаде» в лектории Севкабель Порта

Фото: лекторий «Севкабель Порт»

6 сентября в лектории «Севкабель Порта» пройдет конференция «Новое о блокаде». Ведущие специалисты в области изучения блокады расскажут о том, как формируется знание о блокаде, какие проводятся работы по сохранению памяти о катастрофе, и какие новые аспекты изучения опыта блокады они обнаружили. В рамках события запланированы следующие мероприятия: круглый стол «Новые темы и темные пятна при изучении блокады», который проведут Лев Лурье, Никита Ломагин, Анастасия Павловская и Андрей Рябков; лекция Никиты Ломагина «Ключевые решения немецкого командования на Ленинградском фронте»; лекция Анастасии Павловской «Дневники безразличны ко времени»; лекция Андрея Рябкова «Промышленность блокадного Ленинграда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Эрте. Гений ар-деко» в Музее дизайна «Основа»

Фото: музей дизайна «Основа» Выставка «Эрте. Гений ар-деко» в Музее дизайна «Основа»

Фото: музей дизайна «Основа»

Музей дизайна «Основа» приглашает на выставку «Эрте. Гений ар-деко». Эрте является творческим псевдонимом Романа Тыртова, великого мастера, определившего эстетику целого поколения. Русский аристократ, рожденный в столице Российской империи, покорил Европу и Америку, став легендой мира моды и графики. Его утонченные иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством.

Экспозиция, расположенная в здании фабрики и доходного дома А. И. Ниссена на набережной Фонтанки, продлится до 30 сентября, а с 7 по 13 сентября у зрителей будет возможность увидеть дополнительную работу, которую на эти дни предоставит частный коллекционер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша на здании Театра имени Пушкина, ныне Александринский театр

Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра Афиша на здании Театра имени Пушкина, ныне Александринский театр

Фото: Творческо-исследовательская часть Александринского театра

Петербургская филармония разработала уникальный «Блокадный музыкальный маршрут». Экскурсия, приуроченная к 85-летию начала блокады Ленинграда и посвященная его культурной жизни в годы Великой Отечественной войны, состоится 8 сентября и объединит главные музыкальные точки на карте блокадного города.

Маршрут пройдет по небольшому участку центра города: в орбиту повествования войдут и легендарный Дом радио, и Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской, и другие памятные точки, сосредоточенные на территории исторического центра между Михайловской, Итальянской, Малой Садовой улицами и площадью Островского. Экскурсия включит посещение Большого зала Филармонии, Музея Театра музыкальной комедии, Актерского и Зрительского фойе Александринского театра, дав таким образом участникам возможность ощутить «эффект присутствия». Проведет ее специалист по историческому краеведению, сотрудник Петербургской филармонии, кандидат искусствоведения Ольга Гаврилина. Автор идеи и концепции экскурсии — заместитель директора филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям, доктор исторических наук Юлия Кантор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление заслуженной артистки России Нины Шацкой

Фото: Нина Шацкая Выступление заслуженной артистки России Нины Шацкой

Фото: Нина Шацкая

8 сентября на сцене концертного зала «Колизей» выступит заслуженная артистка России Нина Шацкая в сопровождении квартета Оксаны Петриченко. В программе — проникновенные мелодии Раймонда Паулса, песни на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой, легендарные шлягеры из репертуара Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева, а также авторские премьеры, которые откроют новые грани творчества артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Фото: Алексей Молчановский Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр

Фото: Алексей Молчановский

В этот же вечер, 8 сентября, в 85-ю годовщину начала блокады, в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоится петербургская премьера Валерия Воронова «Реквием незабытых». Дирижером выступит Юрий Башмет — всемирно известный музыкант, по заказу которого и был создан «Реквием»: его мировая премьера состоялась в 2025 году в Москве. Он посвящен всем тем, кто ушел, не оставив имени, но чья жизнь и принесенная жертва не предаются забвению, а продолжают звучать в сердцах людей. Это не только музыкальное поминовение, но и размышление о памяти как силе, способной преодолеть забвение, о цене, которая была заплачена за мир, о ценности каждой человеческой жизни. «Реквием Незабытых» не является религиозным реквиемом в традиционном литургическом смысле, это сочинение — музыкальное размышление о человеческой утрате, о родине, о жертве и надежде.

Филармония, в зале которой все военные годы — за исключением месяцев первой, самой страшной блокадной зимы — звучала музыка, чтит память о трагических страницах великой истории Ленинграда — Петербурга. Концерт в День памяти жертв блокады — единственный, который Филармония проводит до официального открытия концертного сезона.

8 и 9 сентября в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет премьера спектакля «Гостиница "Астория"» по одноименной пьесе драматурга Александра Штейна, основанной на реальных событиях. Действие начинается 8 сентября 1941 года, в день, когда фашистское кольцо вокруг Ленинграда фактически замкнулось, и спектакль посвящен героическим ленинградцам, которые не отдали врагу свой родной город.

На сцене играют не профессиональные актеры, а жители Санкт-Петербурга: депутаты Госдумы и городского парламента, чиновники и бизнесмены. Все собранные средства пойдут на благотворительные цели. За два предыдущих проекта уже собрано 5 млн рублей, средства были направлены храму Святой равноапостольной Нины, фонду медицинский решений «Не напрасно» и студии «ДА» (анимационные и арт-терапевтические мастерские для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Психофизиолог Александр Каплан

Фото: лекторий «Прямая речь» Психофизиолог Александр Каплан

Фото: лекторий «Прямая речь»

9 сентября в «Гранд Отеле Мойка 22» состоится новая лекция психофизиолога, доктора биологических наук, профессора, заведующего лабораторией в нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М. В. Ломоносова Александра Каплана, которая поможет погрузиться в удивительную работу нашего мозга и исследовать возможности и опасности симуляции реальности. Можно ли проверить реальность мира, который мы видим и чувствуем? Зачем мозг создает картины окружающего мира и какие нейрофизиологические механизмы лежат в основе восприятия реальности? Как искусственный интеллект формирует ментальные модели и к чему это может привести? Какие мозговые механизмы помогут нам сопротивляться иллюзиям? Александр Каплан может ответить на все эти вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Джазовый свинг и импровизация» в Концертном зале на Английской набережной

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Джазовый свинг и импровизация» в Концертном зале на Английской набережной

Фото: Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

10 сентября в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина пройдет «Джазовый свинг и импровизация»: квартет Алексея Черемизова и солистка Анна Мошак впервые выступят на второй сцене Музыкального театра. В программе — узнаваемые мелодии, которые зазвучат через свежие аранжировки, свободную ритмику и живую импровизацию. Игра станет живым обменом между музыкантами, в духе джазовой традиции, где каждый голос вплетается в общее полотно, создавая непрерывный диалог, который держится на чутком взаимодействии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «лампабикт»

Фото: ROOF FEST Группа «лампабикт»

Фото: ROOF FEST

11 сентября на ROOF FEST состоится концерт российской музыкальной группы «лампабикт», основанной Артемом Якимовым. Коллектив работает на стыке инди-фолка, инди-рока и этники, создавая собственное узнаваемое звучание, в основе которого — гитара, скрипка, саксофон, аккордеон и ударные, складывающиеся в насыщенную и многослойную музыкальную фактуру. Музыка группы обращается к универсальным человеческим чувствам: внутреннему поиску, одиночеству, памяти и тоске по тому, что со временем было утрачено. Нестандартные аранжировки сочетаются с эмоциональной глубиной и тем самым размахом, который так близок слушателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей» в Конной Лахте

Фото: Конная Лахта Всероссийские соревнования по выездке «Кубок Белых Ночей» в Конной Лахте

Фото: Конная Лахта

Грация в историческом декоре: с 11 по 13 сентября в конноспортивном комплексе «Конная Лахта» пройдут Всероссийские соревнования по выездке на призы КСК «Конная Лахта» и грандиозный финал «Кубка белых ночей — 2026». Выездка — это не просто спорт, это искусство. Это танец, где грация и сила великолепного животного сливаются воедино под виртуозным управлением человека. На полях Конной Лахты сойдутся сильнейшие спортсмены страны, чтобы продемонстрировать вершину мастерства, отточенную годами тренировок и бесконечной преданности своему делу. Турнир «Кубок белых ночей» — уже сложившаяся традиция, которая на протяжении пяти лет подряд собирает элиту российского конного спорта. Ежегодно он становится площадкой для новых рекордов, ярких побед и незабываемых моментов, подтверждая свой статус одного из ключевых событий в отечественной выездке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Фрида»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO Спектакль «Фрида»

Фото: театр фламенко FABRICA DE TABACO

12 сентября на сцене «Колизей Арены» покажут спектакль «Фрида». На его постановку Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда. В нем задействованы лучшие исполнители фламенко в России: вокал, гитара, перкуссия.

В этот же день, 12 сентября, «Зенит» встречает московский «Локомотив» на «Газпром Арене». Главный матч тура — это энергия трибун и эмоции, которые не передает ни один экран. Перед матчем гостей ждет концерт настоящих романтиков петербургской сцены — группы «Марсель» — и грандиозное шоу прямо на поле. Кроме того, предусмотрена большая развлекательная программа: игровые площадки и творческие мастер-классы; рестораны и фуд-корты с кухнями разных стран и детским меню; аквагрим, студии причесок, яркие фотозоны и многое другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный праздник «Яблочный полдень» в музее-заповеднике «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село» Семейный праздник «Яблочный полдень» в музее-заповеднике «Царское Село»

Фото: ГМЗ «Царское Село»

12 сентября в музее-заповеднике «Царское Село» пройдет традиционный семейный праздник «Яблочный полдень». В течение дня на территории исторического оранжерейного комплекса «Верхние теплицы» будут проходить авторские экскурсии. Впервые экскурсию по яблоневому саду проведет Бруно Кристиан-Анри Мармэ — французский заводчик яблоневых садов и эксперт по плодовым культурам, который более 15 лет внедряет новаторские идеи в сфере садоводства в России. Главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова проведет «овощной» стендап и расскажет о том, как выращивали овощи в царскосельской императорской резиденции и что из них готовили.

Маленьким гостям образовательный театр Екатерины Тихоновой покажет интерактивные спектакли «Сказка про Пыха» и «Как Комар и Муха борщ варили», а актеры студии Persona Viva проведут мастер-класс по русским народным танцам. Финальным аккордом станет джаз — концерт группы Original Jazz Experience.

Гости будут дегустировать сваренное прямо на празднике варенье, причем к традиционному яблочному в этот раз добавится варенье из яблок и моркови, а также из лука. Кроме того, в программе праздника — мастер-классы для детей и взрослых, чайная церемония.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал Кубка Губернатора по гольфу в гольф-клубе «Петергоф»

Фото: Гольф-клубе «Петергоф» Финал Кубка Губернатора по гольфу в гольф-клубе «Петергоф»

Фото: Гольф-клубе «Петергоф»

Финал одного из главных турниров сезона — «Кубок губернатора Санкт-Петербурга по гольфу» — состоится 12 сентября. Впереди — яркий день на свежем воздухе в гольф-клубе «Петергоф». Для гольфистов и гостей турнира готовится много интересного: партнерские интеграции, специальные активности и насыщенная программа. А завершится день традиционно красиво — гала-ужином и торжественной церемонией награждения победителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

В этот же день, 12 сентября, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии,— театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

В концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 12 сентября пройдет концерт для всей семьи «Сказки английского органа». Старинный инструмент оживит музыку шекспировских времен, а ведущая Наталия Энтелис расскажет о жизни и творчестве английских композиторов — Перселла, Берда, Доуленда, Генделя и других знаменитых мэтров. Произведения, созданные четыре столетия назад, станут частью волшебного рассказа, который орган и ведущая поведают своими неповторимыми голосами. Вместе с ней на сцену выйдет приглашенная солистка Анастасия Самарина (меццо-сопрано), чей теплый голос добавит программе особую камерность и проникновенность.

А 13 сентября концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина представит «В вихре органных труб» — сольный органный концерт Вероники Лобаревой, обладателя премии «Органист года» (2025). Название говорит само за себя: это не церемонная прогулка по эпохам, а настоящий звуковой поток. Бах и Перселл задают стремительный пульс, грозовое «Лето» Вивальди обрушивает шквал, а «Пляска смерти» Сен-Санса закручивает в саркастическом танце. Во втором отделении время ускоряется — редкая «Саламанка» Ги Бове и картины древнего мира Эльмира Низамова приводят к ослепительной Токкате Дюруфле. От первого аккорда до финала музыка здесь не шествует — она несется.

13 сентября в Джаз-клубе Игоря Бутмана — Юлия Савельева с проектом «Голос Хикари», где Юлия объединяет музыкантов-единомышленников, влюбленных в многогранную японскую культуру. Для своей программы музыканты отобрали популярные песни известных японских исполнителей, среди которых Momoe Yamaguchi, Takahashi Mariko, Rimi Natsukawa, Misora Hibari, Teresa Teng, а также песни из кинофильмов Хаяо Миядзаки. Известные японские композиции интерпретируются в авторских джазовых аранжировках. Дополняют программу авторские композиции участников проекта в стиле джаз-фьюжен.

Подготовила Светлана Куликова