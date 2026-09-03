Генерала Ратко Младича похоронят в Сербии 7 сентября

Похороны бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича пройдут в Сербии 7 сентября. Об этом сообщило издание Alo!.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Ратко Младич (в центре)

Фото: Michael Stravato / AP Генерал Ратко Младич (в центре)

Фото: Michael Stravato / AP

5 сентября в Доме армии Сербии состоится памятное мероприятие, посвященное бывшему генералу. Похоронят Ратко Младича на Топчидерском кладбище. Перед погребением все желающие смогут попрощаться с ним в храме Святого Луки. Президент Сербии Александар Вучич до этого прогнозировал, что на похороны генерала придут «десятки тысяч человек».

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил, что тело Радко Младича передали его семье в аэропорту Роттердама-Гааги. По данным Informer, смолет с останками Радко Младича уже прибыл в аэропорт в Белграде. Местные жители встречали его с транспарантами «Генерал, спасибо!» и «Добро пожаловать домой, генерал!».

Ратко Младич умер в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где он отбывал пожизненный срок за военные преступления. Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Гаагский Международный трибунал обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае 2026 года суд отклонил просьбу об освобождении осужденного для лечения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».