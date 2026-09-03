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Генерала Ратко Младича похоронят в Сербии 7 сентября

Похороны генерала Ратко Младича пройдут в Сербии 7 сентября

Похороны бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича пройдут в Сербии 7 сентября. Об этом сообщило издание Alo!.

Генерал Ратко Младич (в центре)

Генерал Ратко Младич (в центре)

Фото: Michael Stravato / AP

Генерал Ратко Младич (в центре)

Фото: Michael Stravato / AP

5 сентября в Доме армии Сербии состоится памятное мероприятие, посвященное бывшему генералу. Похоронят Ратко Младича на Топчидерском кладбище. Перед погребением все желающие смогут попрощаться с ним в храме Святого Луки. Президент Сербии Александар Вучич до этого прогнозировал, что на похороны генерала придут «десятки тысяч человек».

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил, что тело Радко Младича передали его семье в аэропорту Роттердама-Гааги. По данным Informer, смолет с останками Радко Младича уже прибыл в аэропорт в Белграде. Местные жители встречали его с транспарантами «Генерал, спасибо!» и «Добро пожаловать домой, генерал!».

Ратко Младич умер в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где он отбывал пожизненный срок за военные преступления. Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Гаагский Международный трибунал обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае 2026 года суд отклонил просьбу об освобождении осужденного для лечения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».

Фотогалерея

«Я всегда был обыкновенным сербским православным солдатом»

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства. &lt;br>На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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