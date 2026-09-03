США доставили в Норвегию новую пусковую установку для защиты от России
Пентагон опубликовал кадры выгрузки из военно-транспортного самолета ВВС США C-17A Globemaster некой «контейнерной пусковой установки», предназначенной для американской морской пехоты. Из подписей к фотографиям следует, что они сняты на американском военном аэродроме в Тронхейме, прибрежном городе в центральной Норвегии. Судя по кадрам, речь идет о Mk 70 — наземной пусковой установке, которую можно использовать для ракет средней и меньшей дальности.
По сути, это еще один сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Первую такую систему — армейский наземный подвижной ракетный комплекс средней и меньшей дальности Typhon — США ранее развертывали на Филиппинах, в Японии и Австралии. Mk 70 они несколько раз завозили в рамках американо-датских военных учений на остров Борнхольм в Балтийском море. Размещение Mk 70 в Норвегии, таким образом, является вторым случаем, когда США завозят свои новые ракетные системы на территорию Европы.
На сей раз комплексы привезли в рамках трехсторонних учений (Норвегия, США, Великобритания) Operation Atlantic City 26, которые начались 26 августа и завершатся 4 сентября. Маневры являются частью запущенной в начале этого года первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой», направленной на защиту этого региона от якобы имеющихся угроз со стороны России и Китая.
Подробнее — в материале «НАТО обрастает американскими комплексами».
Появление Mk 70 в Норвегии означает прежде всего проверку способности США развернуть на суше пусковую архитектуру Mk 41 в северном регионе, а не подтверждение уже созданной постоянной ракетной базы. Такая установка потенциально может применяться с ракетами средней и меньшей дальности по наземным целям, однако сама доставка на учения не показывает ни состав боекомплекта, ни фактическое выполнение ударной задачи.
Поэтому нынешний эпизод правильнее трактовать как временное военное применение системы в рамках маневров, а не как доказанное начало постоянного усиления ракетной инфраструктуры. Риск возникает при другом сценарии: Россия ранее увязывала действие своего одностороннего моратория с отсутствием американских ракет ранее запрещенного класса в соответствующих регионах и предупреждала, что при реализации американских планов размещения в Европе сочтет себя свободной от этих ограничений.