Льготный интеллект

Бизнес предложил правительству и Минцифры ввести налоговые льготы для малых и средних компаний за внедрение российского ИИ. Авторы инициативы считают, что уменьшение налога на приобретение и субсидирование расходов на ИИ-решения должны повысить эффективность МСП и увеличить их выручку. Целесообразность дополнительных льгот еще предстоит доказать, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Правительство совместно с ИТ-отраслью прорабатывает меры стимулирования спроса на отечественные ИИ-решения для малых и средних предприятий (МСП). Среди предложений — уменьшение налога на приобретение или удаленный доступ к ИИ-решениям и субсидия разработчику на поставленное ИИ-решение для МСП в размере цены продукта. Предложения участники отрасли обсуждают совместно с Минцифры в рабочих группах в рамках работы над подзаконными актами к недавно принятому ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта». Об этом “Ъ” рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждений.

Предлагаемый механизм предполагает предоставление налоговых льгот субъектам МСП при покупке российского ПО из реестра Минцифры с ИИ-функциональностью или при получении доступа к ИИ-сервисам.

Компании смогут уменьшить налог на прибыль или налог по УСН (упрощенная система налогообложения) на сумму закупленного решения. Базовую ставку участники отрасли предлагают установить на уровне 200 тыс. руб. в год, а при подтверждении роста производительности компании увеличить до 500 тыс. руб.

Еще одной мерой поддержки может стать субсидирование покупки отечественных ИИ-решений. В этом случае скидку на приобретение решения для МСП будет предоставлять сам разработчик, а государство компенсирует ему выпадающие доходы. Поддержка рассчитана на три года: в первый год субсидия может покрывать до 100% стоимости продукта или годовой подписки, но не более 200 тыс. руб., затем ее размер предлагается постепенно снижать до 50% и 25%.

«Меры поддержки отечественных ИИ-решений прорабатываются с участием бизнеса. Говорить о конкретных решениях пока преждевременно»,— сообщили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. “Ъ” направил запросы в Минфин, Минцифры, в Т-Банк и Сбербанк. В «Яндексе» отказались от комментариев.

Как ранее сообщал «Интерфакс», власти обсуждают повышенные налоговые коэффициенты для расходов на разработку и внедрение ИИ, льготный НДС на ИИ-сервисы, освобождение профильных ЦОДов от налога на имущество и распространение ИТ-льгот на компании, внедряющие ИИ. По данным Forbes, в числе возможных мер — также субсидирование аренды облачных решений. Общий объем планируемой господдержки на ИИ составляет около 71,7 млрд руб., писал РБК.

При помощи цифровых инструментов некоторым малым и средним компаниям удалось достичь роста доходов и снижения издержек от 5% до более 15%, говорит представитель Корпорации МСП. Одним из ключевых сдерживающих факторов цифровизации является финансовая недоступность. Новые меры могли бы оказать положительное влияние на развитие МСП и дать стимул для внедрения ИИ, говорит он. Вычет 200 тыс. руб. может заинтересовать небольшие компании, но для бизнеса крупнее эта сумма невелика, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Pareto Legal Павел Желновод. Механизмы проверки, действительно ли компания в целях эффективности использует именно российское ИИ-решение, тоже потребуют проработки регулятором. Минфин же может встретить инициативу скептически, поскольку политика ведомства в нынешней конъюнктуре рынка не предполагает «раздавать новые налоговые льготы без четкого доказательства их эффективности», добавляет господин Желновод.

Реализовать подобные меры возможно через уже существующие механизмы субсидирования внедрения российского ПО, включая гранты РФРИТ до 20 млн руб. и субсидии, компенсирующие до 50% затрат, рассуждает директор по науке и ИИ группы «Астра» Владимир Нелюб. Основная поддержка сейчас нужна не просто на покупку софта, а на проекты, под которыми есть база — обоснованная и просчитанная методология внедрения ИИ, говорит он. В таком случае мера приведет к долгосрочным эффектам, а не разовым всплескам спроса.

Ника Сизова