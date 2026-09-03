ВС оставил без изменений приговор по первому делу экс-замминистра обороны Иванова

Верховный суд России (ВС) оставил без изменений приговор по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также о выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Защита в кассации настаивала, что при расследовании и рассмотрении дела было допущено множество нарушений. ВС эти доводы не принял.

Сам Тимур Иванов в кассационной жалобе (имеется в распоряжении “Ъ”), в частности, обратил внимание Верховного суда на то, что срок давности по эпизоду растраты при закупке паромов истек уже через три для после вынесения ему приговора, но еще до вступления его в законную силу. Однако апелляция это не учла и дело в данной части не прекратила (это позволило бы значительно снизить Тимуру Иванову срок).

Кроме того, по словам адвокатов осужденного Мурада Муксаева и Дениса Балуева, суд не оценил представленные защитой из Греции документы о стоимости паромов с учетом их дооборудования, что, на взгляд защиты, опровергало версию о виновности подсудимых, так как, по заверениям адвокатов, на покупку кораблей было потрачено больше денег, чем на них получено от «Оборонлогистики».

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимур Иванов отсидит за ''Марию'' и ''Лаврентия''».