Тимур Иванов отсидит за «Марию» и «Лаврентия»

Верховный суд России (ВС) оставил без изменений приговор по первому делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату 216,6 млн руб. при закупке паромов для Керченской переправы, а также о выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Защита в кассации настаивала, что при расследовании и рассмотрении дела было допущено множество нарушений, в частности не был применен срок давности по ключевому эпизоду. ВС эти доводы не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд решил, что дело Тимура Иванова было рассмотрено без нарушений

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Верховный суд решил, что дело Тимура Иванова было рассмотрено без нарушений

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Слушание, проходившее на минус четвертом этаже Верховного суда в зале для секретных дел, началось с трехчасовой задержкой из-за проблем с доставкой подсудимых. Само же заседание заняло часа полтора.

В Верховном суде защита Тимура Иванова просила отменить приговор Мосгорсуда от 1 июля 2025 года и вернуть дело на новое рассмотрение. Тогда суд признал Тимура Иванова и его бывшего подчиненного, экс-главу компании «Оборонлогистика» Антона Филатова, виновными в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Помимо 13-летнего срока Тимур Иванов был лишен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания почетного строителя, ему назначили штраф в размере 100 млн руб. и конфисковали имущество. Антон Филатов получил на полгода меньше — 12 лет и 6 месяцев со штрафом 25 млн руб. Также подсудимых обязали выплатить в солидарном порядке по иску АСВ, представлявшего обанкротившийся банк «Интеркоммерц», 3,9 млрд руб., а также 216,5 млн руб. в пользу другого потерпевшего — Главного управления обустройства войск.

В первом эпизоде речь шла о приобретении в Греции в апреле—октябре 2015 года двух паромов для Керченской переправы — «Мария» и «Лаврентий» (первоначальные названия — Maria Eleni и Agios Lavrentios) — общей стоимостью €12,4 млн в обход санкций. Их закупка была поручена подведомственному Минобороны ООО «Оборонлогистика», деятельность которого в то время курировал Тимур Иванов, являвшийся руководителем АО «Оборонстрой».

Следствие полагает, что эта сделка причинила государству ущерб на сумму 216,6 млн руб., так как на покупку судов было израсходовано 685,2 млн руб., тогда как АО «Оборонстрой» было выделено 901,8 млн руб.

Разницу соучастники похитили, впоследствии легализовав 216,6 млн руб. Следствие установило, что похищенные средства были переведены на счета подконтрольных фигурантам коммерческих организаций.

Во втором эпизоде речь шла о выводе в январе 2016 года €45 млн (в то время 3,9 млрд руб.) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи у него валюты.

Подсудимые вину отрицали. А защита настаивала, что действия фигурантов при закупке паромов были законными, в них отсутствовал состав преступления, никаких хищений не было вовсе, а разница в цене образовалась из-за изменения курса валюты, которой оплачивались суда. Что касается вывода средств из банка, то в этом случае адвокаты признавали факт хищений, однако вину за это возлагали на объявленных в розыск бывших топ-менеджеров «Интеркоммерца», утверждая, что Тимур Иванов и Антон Филатов «к ним даже близко непричастны».

Осужденные обжаловали приговор в Первом апелляционном суде, но тот 1 сентября 2025 года оставил его в силе. В кассационных же жалобах, поданных в Верховный суд, защита сосредоточилась на доводах, связанных с процессуальными нарушениями, в частности права на защиту. Как утверждали адвокаты, следствие не назначило финансово-экономическую экспертизу по делу, «которая позволила бы доказать невиновность Иванова», а само же расследование продлилось всего три дня. Тимуру Иванову отказали в проведении очных ставок с рядом участников сделки и лишили его возможности ознакомиться со всеми материалами уголовного дела. Второго же фигуранта дела — Антона Филатова — на следствии и в суде значительное время защищал адвокат, представлявший объявленного в розыск фигуранта Феликса Нойберга (его дело в настоящее время слушается заочно), чьи интересы противоречили интересам подсудимых. По словам адвокатов, суд неверно оценил показания свидетелей и не дал Тимуру Иванову времени для подготовки последнего слова. Кроме того, как указали адвокаты, суд неправомерно признал потерпевшей стороной не «Оборонлогистику», а единственного участника этого общества — АО «Оборонстрой», притом что «похищенные» при покупке паромов деньги принадлежали первой компании.

Сам Тимур Иванов в кассационной жалобе (имеется в распоряжении “Ъ”), в частности, обратил внимание Верховного суда на то, что срок давности по эпизоду растраты при закупке паромов истек уже через три для после вынесения ему приговора, но еще до вступления его в законную силу.

Однако апелляция это не учла и дело в данной части не прекратила (это позволило бы значительно снизить Тимуру Иванову срок).

Кроме того, по словам адвокатов осужденного Мурада Мусаева и Дениса Балуева, суд не оценил представленные защитой из Греции документы о стоимости паромов с учетом их дооборудования, что, на взгляд защиты, опровергало версию о виновности подсудимых, так как, по заверениям адвокатов, на покупку кораблей было потрачено больше денег, чем на них получено от «Оборонлогистики».

Выслушав доводы защиты и аргументы представителя прокуратуры, который счел приговор законным, высшая судебная инстанция оставила его без изменения. Защита не исключила возможности обжалования судебного акта в президиуме Верховного суда в порядке надзора.

В настоящее время Тимура Иванова судят в Симоновском суде Москвы по второму делу — о получении взяток на сумму свыше 1,4 млрд руб. Разбирательство также проходит за закрытыми дверями. Свою вину экс-замминистра обороны отрицает.

Мария Локотецкая