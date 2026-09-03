«Ъ» узнал, кто войдет в руководство Госдумы нового созыва

По информации “Ъ”, руководитель думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в новом созыве нижней палаты может вернуться в ее президиум. Вице-спикером станет нынешний вице-премьер Виталий Савельев. Действующие заместители председателя Думы от ЕР Петр Толстой, Анна Кузнецова и Шолбан Кара-оол руководящие посты потеряют.

Что касается оппозиции, то здесь в президиуме перемены ожидаются только у ЛДПР: вместо Бориса Чернышова вице-спикером может стать заместитель руководителя центрального аппарата партии, депутат Мосгордумы и третий номер партсписка Мария Воропаева.

Подробности — в материале «Знакомые всё вице».