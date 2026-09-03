Кризис заправился до отказа

Затраты на защиту объектов от атак дронов не отразятся на ценах на топливо, об этом вице-премьер Александр Новак заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). При этом, по его словам, на защиту НПЗ были выделены значительные средства. Точной суммы Новак называть не стал. Только по одному крупному объекту речь может идти о миллионах, отмечали ранее собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом, как отметил вице-премьер, за последнюю неделю ситуация на топливном рынке частично стабилизировалась. Хотя в некоторых регионах на заправках наблюдается дефицит — речь в первую очередь о Сибирском и Уральском федеральных округах.

Но власти планируют сбалансировать спрос и предложение за счет дополнительных поставок импортного бензина и увеличения производства НПЗ. А вот ситуация с дизтопливом и авиакеросином стабильна, указал Новак. С чем это связано, “Ъ FM” обсудил с экспертом по энергетике Кириллом Родионовым:

«В России исторически был высокий профицит мощностей по производству дизельного топлива, что позволяет обеспечивать внутренний рынок даже при внеплановых ремонтах на НПЗ. Это видно по динамике розничных цен: за последние две недели прирост на дизель был практически нулевым, тогда как бензин подорожал почти на 2%. Скорее всего, ситуация сохранится на много месяцев. С одной стороны, действуют санкции на поставку оборудования для НПЗ.

С другой — есть выбытие мощностей, которое сложно купировать при сохраняющихся рисках ударов по заводам. Импорт бензина не может полностью закрыть дефицит — мощностей соседних стран недостаточно. Проблема перекинется и на 2027 год: восстановление инфраструктуры НПЗ — технологически длительный процесс, последствия кризиса будут отражаться на рынке до конца десятилетия».

Между тем, из-за неполной нагрузки НПЗ добыча нефти по итогам 2026 года немного снизится, заявил вице-премьер Новак. Но, по его словам, это временное явление — власти ожидают роста показателя по мере выхода заводов с ремонтов. Сейчас, как указывал 1 сентября президент Путин, в стране осталось отремонтировать только 10% НПЗ.

Подводить итоги года пока рано, но предварительно добыча может снизиться на несколько процентов, говорит директор Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев:

«Судя по текущим данным, первичная переработка нефти упадет примерно на 9-10% в 2026 году, что повлечет снижение добычи нефтеконденсата на 2,5-3%. В 2025-м добыча была 512 млн тонн — будет порядка 500, может чуть меньше. Диспропорция связана с тем, что в ответ на снижение переработки компании увеличивают экспорт сырой нефти — он бьет рекорд. Поэтому снижение добычи не так остро реагирует на проблемы в переработке. Экспорт нефти в этом году будет в районе 250 млн тонн — лучший показатель с 2019 года. По нефтепродуктам ситуация хуже — из-за запретов на экспорт будет провал, но совокупный экспорт останется большим.

Производство моторных топлив будет существенно хуже. По бензину потеряем около 17% годового производства. Но это приблизительно — впереди еще треть года. Ремонты — это хорошо, бригады справляются, но это и свидетельство глубоких проблем. Любые повреждения имеют накопленный эффект: усталость металла и прочее. Рано или поздно повторяющиеся повреждения могут привести к более серьезным поломкам. После завершения кризиса ряд НПЗ может встать на капитальный ремонт — по крайней мере, часть установок работает в полуаварийном режиме».

Рост цен на бензин, между тем, снова ускорился — следует из последних данных Росстата. Недельный прирост составлял почти 1%. Значимым фактором остается выбытие мощностей НПЗ. В июне и июле 2026-го производство нефтепродуктов сократилось почти на 22% и на 19% соответственно. Данных за август пока нет.

Екатерина Вихарева