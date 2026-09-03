Венецианский фестиваль открылся фильмами Дэнни Бойла и Вернера Херцога

Фильм «Чернила» британца Дэнни Бойла — вполне годный выбор для открытия фестиваля, но как участник конкурсной программы он не задает ей по-настоящему высокой планки. Это история взлета таблоида The Sun — убыточной газеты, которую ее новый владелец Руперт Мёрдок превратил в самую читаемую чуть ли не во всем мире. Ну уж в Великобритании — точно.

Решающую роль в этом взлете (или моральном падении, смотря как посмотреть) сыграл редактор Ларри Лэмб, использовавший для раскрутки издания популизм и результаты сексуальной революции (действие происходит в 1969 году). Газета становится суперуспешной, как только на ее страницах появляется весьма скромное по нынешним временам женское фото «ню»; в пандан обсуждаются вопросы мастурбации и другие табуированные в предфеминистскую эпоху темы. В какой-то момент уголовщина, которую сами на себя накликали, вторгается макаберной историей в жизнь журналистского коллектива.

Подробнее — в материале «Средства массовой девиации».