Клубы потратили на футболистов рекордные $9,89 млрд в летнее трансферное окно

Футбольные клубы потратили на переходы игроков рекордные $9,89 млрд в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в отчете Международной федерации футбола (FIFA).

В общей сложности летом было совершено 12500 трансферов, что тоже стало рекордом. Первое место по сумме трат заняли английские клубы, расходы которых составили $3,02 млрд. В топ-5 также вошли команды из Италии ($1,1 млрд), Испании ($940 млн), Германии ($904 млн) и Франции ($641 млн).

Наибольший доход от трансферов получили французские клубы ($1,7 млрд). Затем расположились команды из Англии ($1,43 млрд), Германии ($1,02 млрд), Испании ($773 млн) и Португалии ($642 млн).

Пресс-служба FIFA отметила, что чемпионат мира, прошедший летом в США, Канаде и Мексике, «оказал значительное влияние на трансферное окно». Согласно отчету, 267 футболистов из 47 сборных, принявших участие в первенстве, принесли клубам $3,3 млрд трансферных сборов.

Арнольд Кабанов