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«Россети Северо-Запад» установили 90 опор ЛЭП в Новгородской области

«Россети Северо-Запад» установили 90 опор линии электропередачи в Крестецком округе Новгородской области в рамках Программы повышения надежности электроснабжения региона.

В Крестецком округе реконструировали 7,4 км линии электропередачи

В Крестецком округе реконструировали 7,4 км линии электропередачи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Крестецком округе реконструировали 7,4 км линии электропередачи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На участке смонтировали 7,4 км изолированного провода, который более устойчив к неблагоприятным погодным условиям и безопаснее в эксплуатации. При установке опор энергетикам пришлось пробивать твердую известняковую породу, поскольку линия проходит по скальному грунту.

Для проведения работ трактор и бульдозер доставили к месту строительства через болота и овраги.

Реконструкция ЛЭП повысила надежность электроснабжения деревень Амосово, Вины, Горбуново и Зайцево.

До конца 2028 года «Россети Северо-Запад» планируют реконструировать в Новгородской области 618 км линий электропередачи в рамках Программы повышения надежности электроснабжения региона.

Матвей Николаев

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