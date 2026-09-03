«Россети Северо-Запад» установили 90 опор ЛЭП в Новгородской области
«Россети Северо-Запад» установили 90 опор линии электропередачи в Крестецком округе Новгородской области в рамках Программы повышения надежности электроснабжения региона.
В Крестецком округе реконструировали 7,4 км линии электропередачи
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
На участке смонтировали 7,4 км изолированного провода, который более устойчив к неблагоприятным погодным условиям и безопаснее в эксплуатации. При установке опор энергетикам пришлось пробивать твердую известняковую породу, поскольку линия проходит по скальному грунту.
Для проведения работ трактор и бульдозер доставили к месту строительства через болота и овраги.
Реконструкция ЛЭП повысила надежность электроснабжения деревень Амосово, Вины, Горбуново и Зайцево.
До конца 2028 года «Россети Северо-Запад» планируют реконструировать в Новгородской области 618 км линий электропередачи в рамках Программы повышения надежности электроснабжения региона.