В Петербурге 6 сентября ограничат движение из-за марафона «Пушкин — Петербург»

В Санкт-Петербурге 6 сентября введут масштабные ограничения движения в связи с проведением 99-го Петербургского марафона «Пушкин — Петербург». Кроме того, 7 и 8 сентября в центре города ограничат движение в связи с мероприятием ко Дню памяти жертв блокады. Об ограничениях 3 сентября сообщил комитет по транспорту.

С 6:00 7 сентября до 23:59 8 сентября будет закрыто движение по Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Пестеля. С 00:00 до 6:00 7 сентября на этом участке запретят остановку транспорта.

В связи с проведением всероссийских соревнований по легкой атлетике «99-й Петербургский марафон „Пушкин — Петербург“» 6 сентября движение ограничат на ряде улиц.

С 6:00 до 10:30 движение перекроют:

— по Петербургскому шоссе от Детскосельского бульвара до Кузьминского шоссе в обоих направлениях;

— на съезде с Сарицкой улицы на Петербургское шоссе;

— по Сарицкой улице от Переведенской улицы до Петербургского шоссе;

— по Бассейной улице от улицы Победы до Московского проспекта;

— по четной стороне Московского проспекта от улицы Фрунзе до Кузнецовской улицы.

С 7:00 до 10:30 движение перекроют:

— по Петербургскому шоссе в обоих направлениях на участках от площади Египетские ворота до Кузьминского шоссе и от Детскосельского бульвара до Витебского проспекта;

— на перекрестке Петербургского шоссе с Витебским проспектом, при этом маршрутному транспорту разрешат проезд на Витебский проспект;

— по Петербургскому шоссе в направлении от Витебского проспекта к Пулковскому шоссе.

Матвей Николаев