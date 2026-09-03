В Екатеринбурге экс-силовику назначили условный срок за унижение задержанного

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику полиции Дмитрию Хохлову, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Инцидент произошел в ноябре 2023 года, когда мужчина, занимавший должность старшего оперуполномоченного УНК ГУ МВД России по Свердловской области, незаконно применил физическую силу к задержанному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, он заставил потерпевшего передвигаться на четвереньках по зданию и выполнять приседания, держа в руках пятилитровую бутылку. Кроме того, обвиняемый не менее двух раз с силой прижал конечности лежащего на полу мужчины подошвами обуви.

После применения насилия бывший полицейский не оказал пострадавшему необходимую помощь и не сообщил о случившемся ни родственникам, ни руководству. Суд установил, что эти действия привели к существенному нарушению прав потерпевшего, а также к дискредитации органов внутренних дел и подрыву авторитета государственной власти.

Суд назначил Дмитрию Хохлову четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком той же длительности. Ему также запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с управленческими функциями, и он лишен специального звания майора полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны имеют право обжаловать решение суда в установленном законом порядке.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, судебное решение будет доведено до всего гарнизона в рамках служебной подготовки под запись в служебных тетрадях. «Бывшее должностное лицо, о котором идет речь, из системы органов внутренних дел уволено по итогам проведенной проверки еще в декабре 2024 года, разумеется, по отрицательным мотивам. За проступок, порочащий честь представителя МВД»,— прокомментировал полковник Горелых.