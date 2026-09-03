В московском Центре «Зотов» открылась выставка «Хлеб»

Анонс выставки звучал немного тревожно: зрителям обещали сказку с главным героем в виде хлеба, переехавшим из деревни в город. Колобок, правда, не упоминался, но сравнение все же напрашивалось. К счастью, кураторы — Дарья Донина и Елена Желудкова — не снизили собственную планку и не превратили выставку в лихой квест. Экспозиция скорее напоминает их проект «Красная Москва. Женщина в большом городе», представленный год назад в Центре «Зотов». Это вновь история о глобальном переломе, переходе от Российской империи к советской, рассказанная через простые, всем знакомые предметы: в прошлый раз были флакончики духов, а теперь — сайки с калачами. Причем абсолютно настоящие, специально испеченные к выставке, хотя и напичканные консервантами: чтобы не испортились до конца проекта. Вишенка на торте — ольфакторные композиции, то есть густые запахи сдобы, возвращающие в детство, когда в хлебном отделе любого магазина пахло совершенно одуряюще.

Обещанный хлеб-путешественник на выставке тоже есть — только предназначен для юных зрителей. Детское прочтение экспозиции выстроено через иллюстрации к сказке «Веселый хлеб» (1926) Тамары Кафенгауз, младшей сестры «амазонки авангарда» Надежды Удальцовой. Перипетии, выпавшие на долю персонажа — «хлебного человечка», воспроизводят бурные события 1920-х, но без тяжелых подробностей. От «Колобка» здесь еще и композиция: выставка намеренно закольцована и между первым и последним разделами зияет окно. Путешествие начинается в императорской России с ее знаменитыми булочными Филиппова. Затем революция и страшные голодные годы, краткий взлет благосостояния в эпоху НЭПа, суровые времена с хлебными карточками — и, наконец, относительная сытость середины 1930-х.

Экспонатов здесь много — более 140 работ, и подборка весьма любопытная.

Подробнее — в подборке «Ъ» «Хлебное зрелище».