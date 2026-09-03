Посла Норвегии вызвали в МИД РФ после ареста судна «Петр Молчанов»

Посол Норвегии в Москве Хейди Олуфсен была вызвана в МИД России после ареста в Норвегии российского судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно «Профессор Молчанов»

Фото: Alexander Ermolin / Handout / Reuters Судно «Профессор Молчанов»

Фото: Alexander Ermolin / Handout / Reuters

Норвежский суд 2 сентября арестовал «Профессора Молчанова» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Ордер на арест был выдан по запросу украинского «Нафтогаза». Российская сторона намерена оспорить это решение. Президент России Владимир Путин назвал арест судна «проявлением государственного терроризма».

Послу был заявлен протест из-за действий властей Норвегии, сообщили в МИДе. Ведомство отметило, что арестованное судно принадлежало Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Оно выполняло рейс из Мурманска в Баренцбург для доставки сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых. Кроме того, сообщили в МИДе, «Профессор Молчанов» доставлял в поселки Баренцбург и Пирамида грузы, необходимые для их жизнеобеспечения.

МИД России, Посольство России в Норвегии и Генеральное консульство России на Шпицбергене контактируют с представителями российских организаций, а также норвежскими властями. Пассажирам и экипажу оказывается необходимая помощь, в том числе консульско-правовая.