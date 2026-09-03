Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал «Ъ» об особенностях стартующего сезона

Прежде всего мы ждем, что новый сезон пройдет по намеченному нами плану. Межсезонье было интересным: много новых лиц, изменений — и в заявках команд, и в тренерских штабах. Например, очень интригует появление на посту главного тренера минского «Динамо» Сергея Брылина, долго работавшего в НХЛ: как адаптируется, какую тактику поставит команде, как наладит отношения с игроками?

Дмитрий Квартальнов, в свою очередь, перебрался из Минска в «Локомотив», выигравший два предыдущих чемпионата. Это же не меньше интригует. Квартальнов, можно сказать, флагман нашего тренерского корпуса — более тысячи матчей в статусе наставника провел. Умеет и знает, как работать с молодежью.

В «Локомотиве» перспективных ребят много. Его молодежная команда в минувшем сезоне взяла Кубок Харламова в своем первенстве. Кто-то из нее наверняка вольется в основу. Знаменитых игроков, сменивших клуб, тоже немало: Вадим Шипачев, Евгений Кузнецов, Джош Ливо, Дмитрий Яшкин. Наверняка они что-то принесут своим командам. Тот же Шипачев — настоящая легенда, хоккеист с колоссальным опытом,— на мой взгляд, должен помочь «Салавату Юлаеву», в котором много молодых. Рядом с ним они быстрее раскроются.

Подробнее читайте в интервью Алексея Морозова для «Ъ».