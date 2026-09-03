Минобороны РФ сообщило об ударах по двум судам с грузами для ВСУ в Черном море

Российские военные ударили по двум суднам в акватории Черного моря, задействованным в интересах ВСУ, следует из сообщения пресс-службы Минобороны. Одно из них перевозило оружие и боеприпасы, другое — военную технику, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы России также ударили беспилотниками «Герань» по логистическому центру «Новая почта» и портовой инфраструктуре в районе Одессы. Также был поражен логистический центр «Биокон» в населенном пункте Великая Александровка Киевской области.