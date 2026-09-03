Сотрудникам Генконсульства России и Русского дома запретили остаться в Германии

Германия отвергла возможность перевести сотрудников генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине в штат российского посольства. Сотрудников обоих учреждений обязали покинуть ФРГ. Заявление главы дипмиссии Сергея Нечаева опубликовала пресс-служба посольства.

Господин Нечаев заявил, что недружественный шаг Германии крайне негативно скажется на возможностях посольства оказывать консульско-правовые услуги. Кроме того, невозможно будет на базе миссии в Бонне организовать выборы в Госдуму 20 сентября. «К сожалению, сложности в работе, особенно в начальный период, неизбежны. Это не наш выбор. Просьба сохранять спокойствие», — отметил российский посол.

В ночь на 5 августа возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», перевозившего боеприпасы, в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывчаткой. Позднее в районе аэропорта произошли еще два инцидента с дронами. Власти Германии обвинили в инциденте Россию. Они приняли решение закрыть с 18 сентября Генконсульство РФ в Бонне, а с июня 2027-го — Русский дом. Германия также обещала ужесточить контроль за въездом россиян и расширить список санкций.

Подробнее — в материале «Ъ» «По лейпцигскому счету».