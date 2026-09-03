Генпрокурор Гуцан предложил ввести мораторий на проверки пострадавшего бизнеса

Генеральный прокурор Александр Гуцан выступил на прокурорской сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). В своем выступлении он обнародовал данные о резком росте ущерба от экономических преступлений, который составил рекордные 328 млрд руб.

В то же время господин Гуцан напомнил, что для нормального функционирования бизнеса нужна понятная, прозрачная и неизбыточная правовая база. Генпрокурор предложил сокращать излишние проверочные мероприятия, а бизнес, пострадавший от налетов БПЛА, и вовсе на время освободить от проверок.

Подробности — в материале «Поднадзорная оборона».