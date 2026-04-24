Тимур Иванов отдыхал на миллионах

“Ъ” стали известны подробности второго уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, к рассмотрению которого в закрытом режиме 24 апреля приступил суд. В окончательной редакции ему инкриминировали получение взяток на сумму свыше 1,4 млрд руб. в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани с котельной. К последней прилагались две многофункциональные кушетки стоимостью 2,4 млн руб. Свою вину подсудимый не признал. Второй же фигурант, предприниматель Александр Фомин, согласился с обвинением.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Тимуру Иванову не дали публично высказаться по обвинению

Ожидалось, что процесс в Симоновском суде Москвы по делу Тимура Иванова и соучредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина пройдет в открытом режиме. Однако в дело вступили прокуроры Игорь Потапов и Дмитрий Надысев, благодаря которым в 2025 году Тимур Иванов получил 13 лет по делу о закупке паромов для Керченской переправы и растрате средств банка «Интеркоммерц». Тогда обвинители настояли на слушании за закрытыми дверями, ссылаясь на наличие в материалах «гостайны». Слушателей удалили почти сразу после оглашения обвинения, когда фигуранты (тогда Тимура Иванова судили вместе с экс-главой компании «Оборонлогистика» Антоном Филатовым) высказывали свое отношение к нему.

На этот раз гособвинитель Надысев, которого с трудом было слышно из-за дыхания служебной собаки (об удалении ротвейлера из зала в связи с аллергией собирался просить адвокат экс-замминистра Мурад Мусаев, но не успел), сразу попросил закрыть процесс.

Ссылался он на «иную охраняемую законом тайну», которая имеется в 94 госконтрактах и подрядных договорах на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ на объектах Минобороны. В обмен на участие в них некогда одного из крупнейших подрядчиков военного ведомства компании «Олимпситистрой» Тимур Иванов, по версии следствия, и получал взятки. Прокурор заметил, что каждый из контрактов имеет гриф «для служебного пользования», а «с учетом геополитических реалий и проведения СВО» их публичное исследование может угрожать безопасности военнослужащих и гражданских лиц, а также привести к «экономическому ущербу для государства».

Против этого решительно выступили подсудимые и их защитники. Так, адвокат Мусаев заверил, что «ничего секретного в контрактах нет».

«Наши многоуважаемые оппоненты не хотят, чтобы обвинение в отношении Иванова во всех порочных деталях стало достоянием общественности!» — заявил адвокат, предложив провести в закрытом режиме лишь те слушания, в ходе которых будут исследоваться эти соглашения.

Его поддержал Тимур Иванов, резонно заметив, что вышеназванные документы вряд ли будут исследоваться в суде, так как ему не вменяется в вину хищение бюджетных средств, а лишь получение взяток в обмен на помощь в заключении соглашений.

«Мы категорически против. Более того, есть факты, которые мы хотели бы предать максимальной публичности, в том числе мою позицию в отношении предъявленных мне обвинений»,— заявил фигурант. Его поддержал второй подсудимый. Однако, выслушав доводы сторон, судья Валентина Трофимова ходатайство прокуроров удовлетворила.

Оглашение обвинительного заключения прошло при закрытых дверях. Его основная часть, как узнал “Ъ”, касается получения Тимуром Ивановым в 2018–2023 годах трех взяток от Александра Фомина в размере 1,2 млрд руб.

Первую, как полагает следствие, замминистра обороны получал с мая 2018 по декабрь 2023 года в виде работ и стройматериалов. Она складывалась из двух частей. Так, вторая компания Александра Фомина «Оборонспецстрой» оплатила товары, работы и услуги на сумму 397,5 млн руб., связанные с реставрацией здания городской усадьбы С. Волконской—А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков, которое расположено в Москве в Чистом переулке, напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его собственником является ООО «Дворянское гнездо», фактическим руководителем которого выступал Сергей Бородин, доверенное лицо экс-замминистра обороны. Кроме того, силами «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» были выполнены работы и куплены материалы на сумму 810,4 млн руб. для строительства усадьбы «Панкратово» в Тверской области, состоящей из двухэтажного дома, гаража и дома охраны. Она принадлежала ООО «Волжский берег», бенефициаром которого являлись Сергей Бородин и Тимур Иванов.

В обмен на это компании Александра Фомина заключили с военным ведомством контракты на выполнение подрядных и субподрядных работ на трех крупных объектах: в Кемеровском президентском училище (на сумму почти 3,4 млрд руб.), Тверском суворовском военном училище (5,2 млрд руб.) и Омском кадетском военном корпусе (6,7 млрд руб.).

Второй эпизод связан с получением от строителя взятки на сумму 152 млн руб., большую часть которой — 112 млн руб.— составил фиктивный заем. По просьбе Александра Фомина компания его знакомого ООО «Проопт» в 2022 году предоставила заем агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого стал Сергей Бородин. Еще 40 млн руб. были получены наличными, а затем внесены на счет компании как оплата уставного капитала и вклад в имущество организации.

Как легализацию следствие расценило перевод части полученного займа в размере 14,2 млн руб. в евро на покупку корнишонов у индийских поставщиков. Таким образом, полагает следствие, было отмыто €244,6 тыс.

Третий вмененный в вину Тимуру Иванову коррупционный эпизод касается безвозмездного строительства компанией «Олимпситистрой» бани с котельной стоимостью 54,8 млн руб. рядом с домом бывшей жены экс-замминистра Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе. Ее оборудовали двумя многофункциональными кушетками модели Gemya EVO итальянского бренда премиального оборудования для спа Lemi за 2,4 млн руб. Только доставка последних обошлась в 192 тыс. руб.

В обмен на это компания Александра Фомина была привлечена в качестве субподрядчика к исполнению госконтрактов, заключенных Минобороны с Военно-строительной компанией. Последней в 2021–2023 годах было поручено строительство Конгрессно-выставочного центра в Кронштадте за 2,407 млрд руб., создание образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция "Таврида"» в Судаке (10,9 млрд руб.), строительство филиала Нахимовского военно-морского училища (14,4 млрд руб.), а также возведение «Контент-центра» арт-кластера «Таврида» (975 млн руб.).

Интересно, что Александру Фомину, выступавшему в трех случаях взяткодателем, вменили в вину лишь дачу одной взятки (ст. 291 УК РФ), прекратив дело по двум другим эпизодам как в отношении лица, добровольно сообщившего о преступлениях.

Тимуру Иванову же помимо трех эпизодов взяток и одного — легализации преступных доходов добавили эпизод незаконного хранения оружия и два эпизода его изготовления (ч. 6 ст. 290, ст. 174.1, 222, 223 УК РФ).

Последнее обвинение связано с найденными у него при обыске копией револьвера Colt военно-морского флота США образца 1851 года и переделанными в обрезы двумя охотничьими карабинами — «Тень-11» и МА-ПП-91.

После того как прозвучало обвинение, Тимур Иванов заявил, что он с ним не согласен, а о том, «как было на самом деле», он расскажет в своих показаниях. Напомним, что на следствии экс-чиновник не отрицал, что сотрудничал с подрядчиком, совмещая госслужбу с занятием предпринимательством. По его версии, построенные и отремонтированные объекты предназначались не ему лично, а были инвестицией и готовились в будущем на продажу. В свою очередь, Александр Фомин полностью признал обвинение.

Что касается Сергея Бородина, то обвиненный в получении двух взяток и одном эпизоде легализации незаконных доходов бизнесмен не только признал вину, но и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело выделили в отдельное производство, оно будет рассмотрено позже. На процессе же по делу Тимура Иванова Сергей Бородин выступит как главный свидетель обвинения.

Мария Локотецкая