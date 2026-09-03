Баня с историей

Интерес россиян к разным видам парных на протяжении последних лет растет. По данным NF Group, российский рынок термальных комплексов формируется с 2012 года, на начало 2026 года в России работало 76 таких комплексов. При этом только за 2025 год открылось 16 новых объектов, совокупная площадь которых в два раза превысила открытия 2024 года. Еще 20 объектов анонсированы к открытию на 2026 год.

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География рынка также продолжает расширяться — в 2025 году термы открылись в шести новых регионах: Ярославской, Брянской, Омской, Оренбургской областях, в Республике Карелия и Севастополе. В 2026 году они планируются к открытию еще в 13 регионах, причем в Ульяновской, Орловской, Тамбовской областях, а также в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и Республике Бурятия это будут первые термальные комплексы.

Планы на ближайшие три года также очень масштабны, и конкуренция за посетителей в крупных городах, где сосредоточена значительная доля объектов, постепенно увеличивается.

«По мере роста числа проектов мы видим усиление конкуренции, что приведет к появлению более интересных концепций как моноформата, так и в гибридных проектах, сочетающих в себе несколько различных функций. По мере развития городского сегмента все более явным становится отставание сегмента курортных и загородных терм, а также новых современных концепций с естественными минеральными и термальными источниками — ждем здесь появления новых масштабных проектов»,— говорит Ольга Широкова, партнер NF Group.

Петербург — город с историей, которая позволяет банщикам рассматривать совершенно не типичные для парных локации. Например, в середине сентября обещают открыть баню, которая так и называется — «История». Она будет располагаться в одном из исторических особняков на Петроградской стороне.

«"История" — это особняк с душой. В основе интерьера — сохраненные элементы старой кладки, фактурные стены и атмосфера ушедшей эпохи. При этом пространство наполнено светом и воздухом, а панорамные окна открывают вид на Петроградскую сторону. В нашем пространстве эстетика старого Петербурга объединяется с современным комфортом»,— рассказывает создатель «Истории» Михаил Ушков, основатель и директор «Мастерской пара».

Он подчеркивает, что баня не строилась с нуля: для нее нашли место, которое уже имело свою историю, и просто продолжили ее. При этом новая баня имеет свои особенности, такие как, например, копченый пар, панорамная купель, черная парная и прочее.

До сих пор в исторических особняках располагались преимущественно гостиницы и рестораны. Пришло время посмотреть на старинные здания более широко: баня открывает для них новые возможности.

Светлана Куликова