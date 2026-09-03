Китайские производители автокомпонентов не готовы переносить заводы в Россию

Крупным китайским производителям автокомпонентов пока неинтересна локализация в России, рассказали собеседники “Ъ”, в том числе участники отрасли. По их словам, экономическая выгода для компаний из КНР сопряжена с рисками, а некоторым производителям китайских автомобилей под российскими брендами комфортно работать в режиме сборки, получая компенсацию утильсбора.

Российские производители автокомпонентов готовы сотрудничать с местными автоконцернами, выпускающими машины новых брендов на базе китайских, говорит старший управляющий директор—начальник управления по работе с клиентами транспорта и автомобилестроения «Сбера» Антон Кирюхин. «Те отправляют их в Китай к своему локальному поставщику, и на этом все умирает. Глобальному поставщику не надо локализовывать что-то в России. Хотя коллеги готовы вкладывать свои деньги. Дайте чертежи, скажите, какое оборудование купить,— будем платить вам роялти или сделайте с нами СП (совместное предприятие.— “Ъ”). Никому это не надо»,— рассказал он на Восточном экономическом форуме.

Не все китайские производители автокомпонентов, особенно государственные, готовы приходить с локализацией, подтверждает гендиректор автозавода «Москвич» Елена Фролова. «Как мы слышим от наших китайских коллег, у правительства КНР есть особые процедуры согласования инвестиций в зарубежный актив. Это одно из ограничений»,— рассказала она “Ъ”. Кроме того, по словам топ-менеджера, китайские партнеры обеспокоены вопросом защиты капитала: им необходимы гарантии, что в случае условий, при которых они не смогут продолжать деятельность в будущем, их активы могут быть выкуплены. «Один из моментов, который мог бы улучшить эту ситуацию,— дать большую защищенность иностранным инвесторам»,— считает Елена Фролова. Дополнительный стимул — повышение эффективности таких вложений.

Подробнее — в материале «Локализация кроется в деталях».