«Т-Страхование», которое входит в экосистему Т-Банка, запустило комплексное страхование от серьезных заболеваний, требующих дорогостоящего и длительного лечения. Полис покрывает расходы до 20 млн руб. в зависимости от программы, а также предполагает помощь при продолжающейся болезни, даже если страховка уже закончилась. Сейчас программа доступна клиентам Т-Банка и их близким. Для клиентов T-Premium Diamond и T-Private программа страхования от серьезных заболеваний включена в сервис. Скоро оформление полиса будет доступно всем желающим.

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на максимальном уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом. Решение агентства отражает уникальную роль ПСБ как единственного опорного банка для оборонно-промышленного комплекса страны, его универсальность и диверсифицированный бизнес, заявили в компании. АКРА отмечает значимую позицию ПСБ в российской банковской системе и существенные объемы привлеченных средств физических лиц — на 1 июля 2026 года их объем достиг 2 трлн руб.

Uber впервые протестирует роботакси с пассажирами в Лондоне. На первом этапе будут участвовать 15 автомобилей. Они станут доступны для вызова уже в первой половине сентября. Пока во всех роботакси обязательно будет присутствовать водитель-оператор, который в случае необходимости сможет взять управление на себя.