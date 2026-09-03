Германия и Франция предлагают передать европейскую внешнюю политику Еврокомиссии
Германия и Франция хотят устранить двоевластие в сфере внешней политики Евросоюза. Они разработали план реформы, согласно которой часть функций Европейской службы внешних связей перейдет Еврокомиссии (ЕК), а глава этой службы будет подчиняться главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Однако для проведения реформы Германии и Франции понадобится согласие всех стран—членов Евросоюза.
Двоевластие в европейских структурах по вопросам внешней политики возникло не в одночасье: с момента прихода на должность главы Еврокомиссии в 2019 году Урсула фон дер Ляйен начала планомерно заходить на территорию Европейской службы внешних связей (EEAS). Позднее в самой ЕК начали создаваться комитеты, фактически дублирующие функции EEAS. Последнее стало особенно заметно после смены Борреля на экс-премьера Эстонии Каю Каллас.
Подробности — в материале «Внешнеполитический передел».
Предлагаемая конструкция меняет не только подчинение главы дипломатической службы, но и контроль над самим аппаратом: ее самостоятельность и влияние на делегации ЕС могут сократиться, а часть функций — перейти Еврокомиссии или непосредственно странам—членам. Тем самым инициаторы реформы рассчитывают устранить параллельные структуры во внешней политике союза.
Поводом для такого перераспределения стало уже возникшее пересечение полномочий. После создания в Еврокомиссии отдельного генерального директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива Кая Каллас перестала заниматься этим направлением, параллельно обсуждалось сокращение аппарата EEAS. На практике конкуренция проявилась и в контактах с внешними партнерами: Урсула фон дер Ляйен провела более десяти телефонных переговоров с лидерами государств Персидского залива без мандата стран ЕС, хотя координация общей внешнеполитической позиции традиционно относится к главе дипломатической службы. В ЕС опасались, что такая самодеятельность создает путаницу в отношениях с внешними партнерами, а ее заявления формально не отражают позицию союза и могут противоречить его долгосрочным интересам.