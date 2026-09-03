Германия и Франция предлагают передать европейскую внешнюю политику Еврокомиссии

Германия и Франция хотят устранить двоевластие в сфере внешней политики Евросоюза. Они разработали план реформы, согласно которой часть функций Европейской службы внешних связей перейдет Еврокомиссии (ЕК), а глава этой службы будет подчиняться главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Однако для проведения реформы Германии и Франции понадобится согласие всех стран—членов Евросоюза.

Двоевластие в европейских структурах по вопросам внешней политики возникло не в одночасье: с момента прихода на должность главы Еврокомиссии в 2019 году Урсула фон дер Ляйен начала планомерно заходить на территорию Европейской службы внешних связей (EEAS). Позднее в самой ЕК начали создаваться комитеты, фактически дублирующие функции EEAS. Последнее стало особенно заметно после смены Борреля на экс-премьера Эстонии Каю Каллас.

Подробности — в материале «Внешнеполитический передел».