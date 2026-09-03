В Тюмени задержали 50-летнего мужчину, ударившего двух незнакомых детей

В Тюмени 50-летнего мужчину заключили под стражу по подозрению в нападении на двух несовершеннолетних. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации следственных органов, инцидент был зафиксирован на видео и привлек внимание общественности. На кадрах мужчина ударяет по лицу мальчиков. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что подозреваемый ранее проявлял агрессивное поведение в торговом объекте и приставал к окружающим.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Выяснилось, что мужчина из Пскова и находился в городе проездом.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования данного уголовного дела.