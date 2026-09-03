«Фабрика каркасов»: антидронная защита будет актуальной в ближайшие пять лет

На горизонте 5–10 лет системы защиты от беспилотников станут востребованным продуктом для любой инфраструктуры — вне зависимости от текущей военно-политической конъюнктуры. Такой прогноз в интервью «Ъ» представил глава компании «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко.

По его словам, угроза использования беспилотников для диверсий уже перестала быть гипотетической и носит системный характер даже в отсутствие активных боевых действий. «Это в целом актуально сегодня для любой страны. Даже в то время, когда, допустим, нет боевых конфликтов, столкновений на границе, может быть какой-то летательный аппарат, который попытается совершить диверсию. В целом такие конструкции, особенно для важных объектов, которые формируют нашу инфраструктуру, надо всегда предусматривать», — сказал господин Лозенко.

Стоимость защитных конструкций, как сообщил господин Лозенко, сильно варьируется в зависимости от технического задания. Минимальный порог — 7 тыс. руб. за квадратный метр. Однако при усилении защиты дополнительными противоосколочными элементами и многоэшелонными барьерами цена вырастает до 45 тыс., а в сложных проектах — до 100 тыс. руб. и выше.

Сроки возведения также зависят от масштаба объекта. Монтаж защиты для трансформаторной подстанции занимает 2–3 дня. Для типового нефтеперерабатывающего терминала процесс растягивается на полтора-два месяца. При этом, уточнил господин Лозенко, производство каркасов и сборка идут параллельно, а указанные сроки уже включают монтажные работы на площадке.

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