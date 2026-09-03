«Не существует одной защиты, которая от всего спасет»

Государство усиливает контроль за защитой объектов критической инфраструктуры от атак БПЛА. Как отметил на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин, указ, позволяющий вводить внешнее управление на таких предприятиях, если их владельцы не обеспечивают мер безопасности, должен стимулировать бизнес инвестировать в эти цели свои средства. О рынке конструкций для защиты объектов критической инфраструктуры от БПЛА, скорости и стоимости их изготовления и будущем этого сегмента в целом “Ъ” рассказал основатель и гендиректор группы «Фабрика каркасов» Владимир Лозенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лозенко

Фото: Олег Казанцев / РИА Новости Владимир Лозенко

Фото: Олег Казанцев / РИА Новости

— У вас уже есть действующие образцы противодронных конструкций, которые вы поставили на объекты клиентов? Объекты какого типа?

— Да. Критически важная инфраструктура. Разных типов. Мы не раскрываем эту информацию, но практика применения сегодня есть. Главное, мы можем закрывать здание высотой 50 и даже 100 метров. Мы опираем наши конструкции на существующую кровлю — они легкие, закрываются по модульному принципу. Сегодня, наверное, альтернативы для защиты в таких решениях не существует. Самое главное, мы дистанцируем активацию аппарата на нужном расстоянии от объекта.

— Мы видели, как подобные конструкции устроены за рубежом, в странах Персидского залива: они многослойные. У вас тоже многослойные конструкции?

— Да, это вопрос инженерного расчета. То есть поступает техническое задание, определяется необходимая несущая способность — и под это уже выполняются условия.

— За какое время вы в состоянии спроектировать и построить защиту для крупного объекта?

— Если отталкиваться от минимума, то трансформаторная подстанция — это вопрос двух-трех дней.

Если какой-то типовой нефтеперерабатывающий терминал, то полтора-два месяца. Опять же все зависит от задачи. Но это действительно быстрее, чем работать с чернометаллическими конструкциями.

Нет сварочных работ, все в болтовых соединениях, не нужна огромная техника. У нас оцинкованная сталь с конструкционным пределом текучести, с правильным покрытием цинка, чтобы конструкция могла работать 50–60 лет на открытом воздухе. Она легкая, проста в обработке, на площадке практически нет человеческого фактора. И все хорошо масштабируется.

— Сколько времени занимает монтаж?

— Процессы идут практически параллельно, конструкция тут же производится и тут же собирается. То есть я называю срок уже с монтажом. Терминалы и цистерны, допустим, немножко по-другому защищаются, там принципы Шуховской башни, но, например, припортовые территории, здание площадью 70 на 120 метров можно закрыть за один месяц. Это большой объем и довольно-таки быстро.

— А сколько вы потребляете стали?

— По потреблению стали сегодня у нас большие объемы, и в принципе мы не ограничены. Если нужно нарастить масштаб, мы очень быстро мобилизируем мощности, мы очень много можем сделать.

— Когда вы освоили производство противодронных конструкций?

— По сути дела, такая задача появилась с 2022–2023 годов. Мы больше работаем в области гражданской инфраструктуры — изготавливаем на основе наших каркасов многоквартирные дома, общежития, школы. Это наш основной профиль деятельности. А тут просто уже задачи, которые нас попросили решить на основе наших существующих способностей.

Это отдельное направление. При нашей группе компаний мы создали отдельную компанию — «Фабрика защитных конструкций», в которой работают специалисты, занимающиеся разработкой проектов защиты для критически важных инфраструктурных объектов.

Это не панацея. Есть решения или задачи, где мы не подойдем. Это надо трезво понимать. Там, где нужны какие-то, скажем, усиленные требования защиты, когда нужно что-то более серьезное, глобальное. Или, наоборот, маленькое, что можно защитить обычными железобетонными изделиями.

— Во сколько примерно обходится такая защита под ключ?

— Зависит от технического задания.

От 7 тыс. руб. за квадратный метр и выше. Это очень недорогая защита относительно других решений и аналогов.

А далее все зависит от запросов — исходя из требуемой нагрузки формируется цена. То есть может и 45 тыс. руб. стоить, и до 100 тыс. доходить, если нужен третий эшелон, какие-то противоосколочные защиты. Это же работает в комплексе. Не существует одной защиты, которая от всего спасет. Есть РЭБ, есть оружие, есть тросовая натяжка, есть контур, есть противоосколочные защиты…

— А противоосколочные защиты вы тоже делаете?

— Мы представляем группу компаний, которые занимаются работой со стальными конструкциями. Но когда поступают задачи и нужно решить все в одно окно, в нашем консорциуме есть ряд компаний, которые занимаются всеми типами эшелонов защиты. Мы совместно все это отрабатываем.

— Ваша продукция, как бы аккуратно выразиться, уже была опробована в боевых условиях?

— Да. Был дистанцирован удар беспилотника, обеспечена защита от осколков.

— К вам сейчас поступает большое количество заказов?

— Запросов много, они довольно-таки хаотичные — многие смотрят, планируют бюджеты. Но диалогов очень много. Это в целом нормальная практика, как есть раздел «антитеррор» — защита от БПЛА.

Вне зависимости от сегодняшних конфликтов в ближайшие пять-десять лет, я считаю, это будет актуально.

Это просто новое время, новые реалии, на которые нужно обращать внимание. Это в целом актуально сегодня для любой страны. Даже в то время, когда, допустим, нет боевых конфликтов, столкновений на границе, может быть какой-то летательный аппарат, который попытается совершить диверсию. В целом такие конструкции, особенно для важных объектов, которые формируют нашу инфраструктуру, надо всегда предусматривать.

— В этом сегменте большая конкуренция?

— Знаете, здесь нет вопроса конкуренции. На мой взгляд, это такое направление, на котором никто и не должен зарабатывать. Понятно, это бизнес, понятно, что должна быть какая-то эффективность, но наценка должна быть минимальной, чтобы предприятие могло решать свои какие-то операционные расходы и не работать в убыток. Но в целом из этого нельзя делать бизнес и какой-то супермаржинальный продукт и говорить о конкуренции. Чем больше людей будет заниматься этой сферой, тем безопаснее будет в нашей стране. Я бы так на это смотрел. Именно поэтому мы федеральная сеть заводов, которая сама себя обеспечивает гражданской инфраструктурой. Наша задача — строить садики, школы, больницы. А это просто побочное направление, где мы откликнулись на потребность государства в формате, где мы можем быть полезны.

Интервью взяла Наталья Скорлыгина, Владивосток