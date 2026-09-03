«Фабрика каркасов» раскрыла цены на защиту от беспилотников
Стоимость противодронных конструкций может варьироваться от 7 тыс. до 100 тыс. руб. за квадратный метр в зависимости от технического задания и уровня защиты, сообщил «Ъ» глава «Фабрики каркасов» Владимир Лозенко.
Владимир Лозенко
Фото: Олег Казанцев / РИА Новости
Цена на защитные сооружения зависит от требований заказчика. Как пояснил господин Лозенко, минимальный порог составляет 7 тыс. руб. за кв. м, однако при необходимости установки дополнительных эшелонов защиты, включая противоосколочные элементы, стоимость может достигать 45 тыс., 100 тыс. руб. и выше.
Сроки возведения объектов также разнятся. По словам господина Лозенко, монтаж защиты для трансформаторной подстанции занимает два-три дня. Для типового нефтеперерабатывающего терминала процесс может занять полтора-два месяца. При этом конструкции производятся и собираются параллельно, а указанные сроки уже включают монтаж.
Подробнее — в интервью Владимира Лозенко.
Разброс стоимости означает, что квадратный метр здесь не описывает одну стандартную конструкцию. Цена меняется вместе с составом системы и ее характеристиками — такой же принцип действует при оценке стационарных и мобильных комплексов защиты от беспилотников, где стоимость варьируется от 5 млн до 100 млн руб.
Для крупных объектов важны не только размеры, но и сложность модели угроз: поэтому системы для аэропортов и атомных электростанций оцениваются существенно дороже типовых решений. Иными словами, заказчик платит за соответствие защиты конкретному сценарию риска, а не просто за закрытую площадь.