«Фабрика каркасов» раскрыла цены на защиту от беспилотников

Стоимость противодронных конструкций может варьироваться от 7 тыс. до 100 тыс. руб. за квадратный метр в зависимости от технического задания и уровня защиты, сообщил «Ъ» глава «Фабрики каркасов» Владимир Лозенко.

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Фото: Олег Казанцев / РИА Новости Владимир Лозенко

Фото: Олег Казанцев / РИА Новости

Цена на защитные сооружения зависит от требований заказчика. Как пояснил господин Лозенко, минимальный порог составляет 7 тыс. руб. за кв. м, однако при необходимости установки дополнительных эшелонов защиты, включая противоосколочные элементы, стоимость может достигать 45 тыс., 100 тыс. руб. и выше.

Сроки возведения объектов также разнятся. По словам господина Лозенко, монтаж защиты для трансформаторной подстанции занимает два-три дня. Для типового нефтеперерабатывающего терминала процесс может занять полтора-два месяца. При этом конструкции производятся и собираются параллельно, а указанные сроки уже включают монтаж.

Подробнее — в интервью Владимира Лозенко.