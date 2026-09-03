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Пашинян: Армения не будет отменять закон о вступлении в Евросоюз

Армения не будет отказываться от закона о начале вступления в Евросоюз, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге. По его словам, инициатива помогла стране добиться серьезных успехов во внешней политике.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Принятие этого закона было верным шагом. И происходящий процесс я оцениваю как положительный»,— заявил господин Пашинян (цитата по Sputnik Armenia). Он отметил, что до принятия закона звучали утверждения о том, что Армении «некуда идти». Сейчас так никто не говорит, сообщил господин Пашинян. Он также подчеркнул, что этот закон — не только воля парламента, но и воля армянского народа.

В марте прошлого года парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В декабре 2025 года стороны подписали повестку стратегического партнерства. Власти России требовали вынести вопрос о присоединении к Евросоюзу на референдум, но в Армении называли такую меру преждевременной. Сегодня Совет ЕС одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении сроком на два года.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Армянский закон не является официальной заявкой на членство в Европейском союзе: он фиксирует курс на углубление отношений с ЕС. По заявлению Николая Пашиняна в августе 2026 года, сначала должны последовать подача заявки, реакция Евросоюза и согласование дорожной карты, и только затем возможен референдум; окончательное присоединение также требует согласия ЕС и всех его членов.

При этом политические последствия возникают еще до запуска формальной процедуры. В 2025 году российская сторона трактовала этот шаг как начало выхода Армении из ЕАЭС и заявляла, что членство в ЕС и ЕАЭС несовместимо, поэтому армянский курс уже учитывается при формировании российской экономической политики.

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