Свердловский театр музкомедии открывает сезон спектаклем «Вертинский»

Свердловский театр музыкальной комедии открывает сезон премьерой на Малой сцене — спектаклем «Вертинский» режиссера Дмитрия Касимова. Исполнитель главной роли — Евгений Толстов, хореограф — Евгения Трушкина, музыкальный руководитель — Платон Газелериди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Александр Вертинский (1889-1951) — знаковая фигура дореволюционной эстрады — артист, певец, автор романсов, которые стали лицом целой эпохи. Во время Первой мировой войны ушел на фронт, стал медбратом. Там он впервые стал выступать с концертами перед ранеными в костюме Пьеро, став в этом образе знаменитым. После Октябрьской революции 1917 года около 23 лет провел в эмиграции, которую называл «добровольным изгнанием». В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, получил разрешение вернуться в СССР, где жил и гастролировал до самой смерти.

Постановка заявлена как спектакль-воспоминание глазами Александра Вертинского — как в преддверии его последнего представления перед ним проносится его жизнь. Режиссер Дмитрий Касимов рассказал «Ъ-Урал», что спектакль быстро и минимальными средствами погрузит в эпоху XX века.

В спектакле «Вертинский» всего девять персонажей, но у каждого несколько ролей. Поэтому история насыщена разными героями, с которыми встречался артист. Художница по костюмам, известный дизайнер Наталия Соломеина, создала более ста костюмов, захвативших сразу три эпохи. Актеры переодеваются по три-четыре раза за спектакль, иногда прямо на сцене.

Господин Касимов добавил, что в спектакле звучат такие композиции, как «То, что я должен сказать», «Снился мне сад», «Лиловый негр», «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Бал», «Дорогой длинною» и одна из самых известных песен Александра Вертинского «Доченьки», которую он исполнял с дочерями.

«Мне бы хотелось, чтобы зритель ушел с ощущением причастности к великому русскому артисту. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы для тех, кто, может быть, мало знаком, это стало каким-то открытием, встречей и открытием, потому что этот спектакль знакомит с жемчужинами русской песенной культуры»,— пояснил режиссер.

Билетов на четыре показа в сентябре, по данным сайта театра, уже не осталось.

Алена Шадрина