Президент КХЛ Алексей Морозов: на Кубок Гагарина претендует половина клубов

В предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на Кубок Гагарина будут претендовать 10–12 клубов. Такое мнение в интервью “Ъ” высказал президент организации Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Морозов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алексей Морозов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Раньше были такие клубы, которые перед сезоном ставили скромные задачи: нам бы хоть один раунд play-off пройти. Теперь большинство стремятся к Кубку Гагарина»,— сказал глава КХЛ.

Кроме того, Алексей Морозов отметил, что помимо претендентов на трофей в лиге также есть команды, которые, «понимая, что, может быть, на Кубок Гагарина нацеливаться прямо сейчас рано, хотят подтянуться, чтобы претендовать на него в ближайшем будущем».

Всего в КХЛ выступают 22 клуба, в play-off отбираются 16 из них. Господин Морозов отметил, что все команды обладают «финансовыми возможностями, инфраструктурой, продуманными концепциями». «Не хотим, чтобы в лиге появились статисты. Нам нужны только сильные клубы»,— подчеркнул он.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив», который в финальной серии победил казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте “Ъ”

Арнольд Кабанов