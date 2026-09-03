«Зенит» показал завтрашний день

«Зенит» разгромил 3:0 махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России по футболу и укрепился на первом месте свой группы, набрав восемь очков после трех игр. Дубль сделал форвард Александр Соболев, еще один мяч записал на свой счет Александр Ерохин, а дополнительным поводом порадоваться для болельщиков сине-бело-голубых стало то, что на поле в составе «Зенита» вышли два молодых воспитанника петербургского футбола, не считая вратаря Богдана Москвичева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок России по футболу: «Зенит» - «Динамо» (Махачкала). Защитник «Динамо» Александр Сандрачук и нападающий «Зенита» Александр Соболев во время матча

Фото: ТАСС Кубок России по футболу: «Зенит» - «Динамо» (Махачкала). Защитник «Динамо» Александр Сандрачук и нападающий «Зенита» Александр Соболев во время матча

Фото: ТАСС

Первого поклонники «Зенита» уже хорошо знают — это 18-летний форвард Вадим Шилов, который играл за основную команду в прошлом сезоне, но потом получил тяжелую травму, от которой восстанавливался почти год. Шилов появился на поле в середине второго тайма, когда хозяева «Газпром Арены», где проходила игра, вели в счете 2:0. А вот 18-летний Амир Мусаев (18 ему исполнилось 1 сентября) вышел играть в стартовом составе, и для многих его появление стало сюрпризом. Более того, игра полузащитника произвела приятное впечатление: проделывает огромный объем работы, отлично борется, пасует, читает события, оказывается в той точке, в какой нужно. Мусаев в последние годы зарекомендовал себя как лидер молодежной команды «Зенита» (он в ней капитан), поэтому он и во взрослом футболе освоился быстро. Сейчас, когда у «Зенита» травмирован бразилец Вендел, а Вильмар Барриос уже не так хорош, как раньше, помощь молодежи, а также пришедшего в команду Артема Карпукаса из «Локомотива» пришлась как нельзя кстати.

Нельзя не сказать, что еще один 18-летний игрок — Даниил Кондаков — смотрел эту игру со скамейки запасных. Тренеры «Зенита» наверняка берегли его для матча с ЦСКА, который пройдет на «Газпром Арене» в рамках чемпионата России 5 сентября. Кондаков стал ключевой фигурой предыдущей игры «Зенита» в РПЛ — против «Факела», когда заработал пенальти на последних секундах, позволивший сине-бело-голубым вырвать победу 1:0. Сам 11-метровый вызвал много шума в футбольном сообществе: многие считают, что он был назначен ошибочно. Как и пенальти с участием Кондакова, который был назначен в матче предыдущего розыгрыша Кубка России между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». Тот матч петербуржцы выиграли 1:0. Схожесть эпизодов в том, что в обоих случаях Кондаков то ли бил по ноге соперника вместо мяча, то ли соперник блокировал его удар (как считали судьи), но факт в том, что молодой зенитовец помог своей команде победить.

На этот раз результат сделали другие игроки: два гола еще в начале матча забил Александр Соболев, а в концовке после подачи с углового отличился точным ударом головой Александр Ерохин. Это был первый гол 36-летнего Ерохина за «Зенит» в этом сезоне, поэтому он праздновал его особенно эмоционально. В этом матче ветеран петербургской команды мог отличиться несколько раз, но всякий раз на пути мяча после его ударов вставал вратарь «Динамо» Давид Волк. В целом же игра соперникам на «Газпром Арене» не удалась. Или, правильнее будет сказать, «Зенит» не дал им ничего сделать. На старте чемпионата, когда «Динамо» произвело несколько сенсаций, оно выглядело интереснее.

В Кубке России «Зенит» одержал третью победу подряд после успеха в матчах с «Балтикой» 1:0 и «Крыльями Советов» (0:0, победа по пенальти 5–3), а вратарь Богдан Москвичев, еще один воспитанник «Зенита», не пропустил в этих дуэлях ни одного гола. Следующий матч турнира петербуржцы проведут снова против махачкалинского «Динамо» — 13 октября. Сейчас их ждет игра с ЦСКА в чемпионате России. Ожидается, что в ближайшее время петербургский клуб объявит об уходе в «Локомотив» нападающего Андрея Мостового. Так что перестройка состава и игры будет продолжена.

Кирилл Легков