МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за планов открыть избирательные участки в Приднестровье

МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова и вручил ему ноту протеста из-за планов открыть 17 избирательных участков в Приднестровье на выборах депутатов Госдумы РФ, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Глава внешнеполитического ведомства Михай Попшой заявил, что Кишинев согласовал проведение голосования только на одном участке — в консульском отделе посольства России в молдавской столице. Открытие же дополнительных участков, о чем сообщил 28 августа президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, без согласия властей республики в Кишиневе сочли неприемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Молдавии Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Посол России в Молдавии Олег Озеров

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Любой другой избирательный участок, открытый без согласия конституционных властей Республики Молдова, является недружественным шагом»,— заявил господин Попшой.

Между тем в самом Приднестровье уже заявили, что подготовка 17 участков идет и голосование состоится. В Тирасполе рассчитывают, что российские граждане региона примут активное участие в сентябрьском голосовании. В марте 2024 года на выборах президента России в Приднестровье проголосовали более 46 тыс. человек.

О новом порядке налогообложения Кишиневом приднестровского импорта — в материале «Ъ» «Приднестровью добавили стоимости».

Владимир Маврин, Кишинев