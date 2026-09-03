Nvidia купила платформу Hugging Face за $12,93 млрд

Компания Nvidia объявила о покупке платформы Hugging Face за $12,93 млрд. Ранее о договоренности двух компаний сообщало издание The Information со ссылкой на источники.

Nvidia заверила, что Hugging Face останется открытой платформой для всей экосистемы ИИ. Разработчики смогут выбирать нужные им модели, облачные сервисы и поставщиков, а также вычислительные платформы. Для создания или развертывания приложений через Hugging Face им не потребуется использовать ресурсы Nvidia.

Hugging Face была создана в 2016 году как развлекательное приложение для подростков. К 2020 году она стала централизованной платформой. На ней любые разработчики могут бесплатно хранить, скачивать и тестировать свои ИИ-модели, наборы данных и инструменты. В 2023 году Hugging Face привлекла $235 млн от крупных технологических компаний, включая Nvidia. Тогда стоимость платформы оценили в $4,5 млрд. Годовая выручка компании, по данным The Information, составляет $150 млн.

Евгений Хвостик