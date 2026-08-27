The Information: Nvidia покупает платформу Hugging Face за $12,9 млрд

Компания Nvidia договорилась о покупке платформы Hugging Face. По данным издания The Information, которое ссылается на осведомленный источник, Nvidia может заплатить за этот популярный репозиторий для открытых языковых моделей $12,9 млрд.

Если сделка состоится, она станет одной из крупнейших для Nvidia. По мнению опрошенных The Information экспертов, это «подчеркивает уверенность американской компании в том, что спрос на технологии ИИ еще не достиг своего пика, а продолжает расти».

Hugging Face, созданная в 2016 году как развлекательное приложение для подростков, в 2020 году превратилась в централизованную платформу. На ней любые разработчики могут бесплатно хранить, скачивать и тестировать свои ИИ-модели, наборы данных и инструменты.

В 2023 году Hugging Face привлекла $235 млн от ряда крупных технологических компаний, включая Nvidia. В рамках этого раунда финансирования стоимость платформы оценили в $4,5 млрд.

Годовая выручка компании, по данным The Information, составляет $150 млн. К настоящему моменту платформой пользуются не только разработчики, но и автономные ИИ-агенты. Количество моделей на Hugging Face уже превышает 2,9 млн.

Алена Миклашевская