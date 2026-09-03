Фигурант «дела Тархова» отрицает вину в нарушении условий домашнего ареста

Таисия Киселева, которая является одной из обвиняемых на процессе по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, считает, что не нарушала условий домашнего ареста. Ранее судья Самарского областного суда Ксения Мельникова поручила региональному УФСИН проверить Киселеву на предмет нарушений после сюжета на эту тему на федеральном ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таисия Киселева (справа)

Фото: Георгий Портнов Таисия Киселева (справа)

Фото: Георгий Портнов

В разговоре со СМИ после заседания по делу, которое прошло в Самарском областном суде в четверг, 3 сентября, Таисия Киселева отметила, что соблюдает условия домашнего ареста. Обвиняемая отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, почему она покидала квартиру и общалась с родственниками. «Я не хулиганка», — сказала журналистам Таисия Киселева.

Перед этим один из свидетелей по делу, экс-депутат самарской городской думы и бизнесмен Сергей Арсентьев сообщил суду, что знает о том, что в конце 1980-х годов Таисия Киселева была приговорена к лишению свободы за убийство супруга и расчленение его тела. Соучастница Киселевой по преступлению, ее дочь Светлана Метревели, получила условный срок.

По словам Сергея Арсентьева, тогда же Метревели пыталась продать ему за 45 тыс. долларов свою квартиру, из которой не хотела выписываться ее семья. В итоге экс-депутат так и не получил жилье, и Светлана Метревели вернула ему деньги.

Таисию Киселеву обвиняют в хищении автомобиля Натальи Тарховой. По версии следствия, она выдала себя за убитую супругу экс-мэра Самары, чтобы продать иномарку Toyota RAV4. Киселева приходится родственницей Светлане и Дмитрию Метревели, обвиняемым в убийстве. Сейчас она находится под домашним арестом.

Уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова, возглавлявшего Самару в 2006–2010 годах, и его жены Натальи возбудили в феврале 2025 года после того, как супруги пропали без вести. Главной подозреваемой стала их внучка Екатерина Тархова: после задержания она призналась, что совершила преступление совместно с Дмитрием Метревели. По данным следствия, организатором расправы выступила мать Дмитрия — Светлана Метревели, разработавшая план убийства. Жертв отравили, тела расчленили, останки заморозили жидким азотом и разбросали по мусорным контейнерам. Светлана и Дмитрий Метревели скрылись за границей и объявлены в международный розыск. Екатерина Тархова находится под стражей.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Екатерина Тархова не успела с ремонтом».

Георгий Портнов