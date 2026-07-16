В Самаре областное УФСИН повторно проверит обвиняемую по «делу Тарховых»

Областное УФСИН проведет повторную проверку информации о том, что Таисия Киселева, находящаяся под домашним арестом по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, покидала жилье. Об этом стало известно на заседании по делу в областном суде в четверг, 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее по поручению судьи Ксении Мельниковой, которая рассматривает материалы уголовного дела об убийстве супругов Тарховых, уже проводилась подобная проверка. Основанием для этого стали попавшие в эфир федерального телеканала видеозаписи с камер домофона, на которых зафиксирован момент выхода Таисии Киселевой из квартиры, где она находится под домашним арестом. Кроме того, на одном из прошлых заседаний в суде были представлены записи, подтверждающие этот факт.

В рамках проверки было установлено, что Таисия Киселева покидала квартиру, когда вызывала скорую помощь, ходила к терапевту и к следователю СУ СКР по Самарской области. В итоге нарушений не выявили.

При этом выяснилось, что информация о том, что Таисию Киселеву посещали родственники, не проверялась. В связи с этим Ксения Мельникова назвала первую проверку поверхностной и назначила новую. Пока к Таисии Киселевой не стали применять санкции за нарушение условий домашнего ареста. Судья лишь предостерегла обвиняемую от повторных подобных нарушений.

Таисию Киселеву обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она помогла Екатерине Тарховой, главной обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, незаконно продать автомобиль погибшей Натальи Тарховой Toyota RAV 4.

При общении с покупателем машины Таисия Киселева выдала себя за супругу экс-мэра Самары, продиктовала паспортные данные жертвы и подтвердила сделку по телефону. Из-за этого покупатель не знал о смерти владелицы и передал деньги. Стоимость сделки составила 1,6 млн рублей.

Таисия Киселева содержится под домашним арестом с июня 2025 года.

Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи возбудили в феврале 2025 года, после того как они пропали без вести. Тогда же была задержана и арестована главная фигурантка — Екатерина Тархова, внучка погибших, которая рассказала, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила дедушку с бабушкой, расчленила их тела, заморозила с помощью жидкого азота и избавилась от останков. Сообщник Екатерины Тарховой скрылся за границей.

По версии следствия, план убийства разработала тетя Дмитрия, Светлана Метревели, которая тоже скрылась. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

Сабрина Самедова, Георгий Портнов