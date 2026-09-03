Обвиняемая в организации убийства экс-мэра Самары пыталась обмануть с квартирой бывшего депутата

Самарский областной суд продолжил допрос свидетелей по уголовному делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи в четверг, 3 сентября. Среди допрошенных — бизнесмен Сергей Арсентьев, бывший депутат городской думы Самары, давний знакомый Виктора Тархова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Портнов Фото: Георгий Портнов

Господин Арсентьев рассказал, что познакомился со Светланой Метревели, обвиняемой в организации убийства Тарховых, около 37 лет назад — в конце 1980-х годов. По его словам, в то время он работал председателем кооператива и искал жилье. Случайно встретив в кафе на Московском шоссе женщину, представившуюся Нателлой, он узнал о ее намерении продать квартиру.

«Действовавшее тогда законодательство о приватизации позволяло оформить жилье через брак. Мы договорились: заключаем брак, я въезжаю в квартиру, она оттуда выезжает, и на этом расходимся», — рассказал свидетель.

Квартиру оценили в 45 тыс. долларов — сумму, которую Арсентьев задекларировал официально. После заключения брака Сергей Арсентьев въехал в квартиру, сделал ремонт и уехал из города. Вернувшись, он обнаружил, что дверь открыть невозможно: ему открыла женщина, оказавшаяся теткой Нателлы, которая заявила, что никто из квартиры выписываться не будет, поскольку она является опекуном прописанных там детей. Впоследствии Нателла (Светлана) написала Арсентьеву расписку о возврате средств, через полгода вернула деньги, и брак был расторгнут.

Однако, по словам свидетеля, в его отсутствие в квартире вместе с прежними хозяевами находились девять щенков овчарки, которые «полностью съели всю мебель». Вернув деньги за жилье, Светлана Метревели ущерб за мебель так и не возместила.

После этого эпизода Сергей Арсентьев со Светланой Метревели не общался. Однакоему было известно, что мать Светланы, Таисия Киселева, в конце 1980-х годов была осуждена за убийство мужа: его застрелили, а останки расчленили. Сама Светлана Метревели тогда получила условный срок.

Свидетель отметил, что не знает, была ли знакома семья Метревели с Тарховыми. В последние годы Арсентьев общался с бывшим главой Самары и его супругой по телефону. Кроме того, он вспомнил, что когда дочь экс-мэра Людмила стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве 200 млн рублей у зампреда губдумы Александра Милеева, Виктор Тархов просил у Арсентьева деньги в долг для оплаты услуг адвокатов.

Уголовное дело по факту убийства Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года после исчезновения супругов. Главной подозреваемой стала их внучка Екатерина: после задержания она призналась, что совершила преступление совместно с Дмитрием Метревели. Организатором, по данным следствия, выступила мать Дмитрия — Светлана Метревели, разработавшая план расправы. Супругов отравили, тела расчленили, останки обработали жидким азотом и разбросали по мусорным контейнерам. Светлана и Дмитрий Метревели скрылись за границей и объявлены в международный розыск.

Еще одна фигурантка дела — Таисия Киселева, родственница Метревели. Ее обвиняют в хищении автомобиля Натальи Тарховой: по версии следствия, женщина выдала себя за погибшую супругу экс-мэра, чтобы продать иномарку Toyota RAV4. Екатерина Тархова находится под стражей, Таисия Киселева — под домашним арестом. Ранее стало известно о госпитализации Людмилы Тарховой из-за ухудшения самочувствия. В связи с этим процесс проходит без ее участия.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Екатерина Тархова не успела с ремонтом».

Георгий Портнов